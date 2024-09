Sin vueltas, Paula Chaves explicó por qué decidió no ser la conductora de Cantando 2024, luego de haberle dicho que sí a la productora de Marcelo Tinelli cuando la convocaron.

“Fueron un montón de cosas. Yo creo que nos apresuramos en decir que sí… Tenía que organizar un montón de cosas. No deja de ser un programa diario, más allá de que se grababa tres veces por semana”, dijo Paula en nota con LAM.

Con contundencia, continuó: “Ahora me voy de viaje y en un mes empiezo a ensayar la obra de Córdoba. Se me iba a superponer todo. Más fin de año, los chicos. Tengo tres hijos. O sea, era mucha la logística que tenía que organizar. No era el momento”.

Firme de su negativa de no hacer un programa de TV diario, Chaves agregó: “Igual es decisión mía si voy o no. Por suerte tengo la posibilidad de elegir y de decir ‘me cierra este laburo o no’. A mí me encanta laburar. Mil veces me han ofrecido hacer programas diarios y hoy por hoy no puedo, porque mi prioridad es estar con mis hijos”.

PAULA CHAVES HABLÓ DE LA VERSIÓN DE ENOJO DE MARCELO TINELLI POR BAJARSE DEL CANTANDO

El cambio de opinión de Paula Chaves llevó a que los productores de Cantando 2024 tengan que conseguir a una nueva figura para estar al frente del programa y la versión de enojo en Marcelo Tinelli no tardó en sonar.

“El Chato Prada me parece que quedó medio disconforme, ¿no?”, le preguntó el notero de LAM a la modelo y conductora.

“Hablé con él. Tengo un audio acá que me dice ‘Paulita, la mejor, te re entendemos’. Esto fue de mutuo acuerdo. Nosotros nos queremos mucho, me conocen desde hace muchísimos años, y yo a ellos también”, respondió Paula.

“Nunca me hice la estrella, nunca pedí más plata, nunca nada. Yo tengo un vínculo muy cercano con ellos y hablamos como amigos, más allá de que en un momento Willy García Navarro siguió las negociaciones”.

“¿Con Marcelo no hablaste?”, le retrucó el notero de Ángel de Brito. Y Chaves concluyó: “No, con Marcelo no hablé. Nos juntamos en un evento, pero puntualmente de esto no hablamos… Yo espero que no se haya enojado. Todos los que hablaron conmigo, ninguno se enojó. Pasa esto en los laburos”.

