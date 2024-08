Marixa Balli sorprendió en vivo a los integrantes de LAM al contar que su cordial relación con Marcelo Tinelli había llegado a su final. A tal punto que lo dejó de seguir en Instagram.

La exbailarina y el conductor tuvieron un apasionado romance en 2007 y 2008. Al parecer, a mediados de año, algo molestó a Marixa y cortó todo tipo de contacto.

POR QUÉ MARIXA BALLI SE ENOJÓ CON MARCELO TINELLI Y LO DEJÓ DE SEGUIR EN REDES

Ángel de Brito: -¿Qué te parece Flor Peña como conductora del Cantando?

Marixa Balli: -¡Me encanta! Me gusta y disfruto que esta productora salga un poco de la zona de confort. ¡No puede ser que siempre pongan a la misma gente!

Ángel: -Milett Figueroa es innovador…

Marixa: -Pero estamos hablando de la conducción, no del jurado.

Ángel: -¿Milett te gusta en el jurado?

Marixa: -Me parece fantástico. Es monísima, tiene mucha presencia. Creo que sabe de canto.

Yanina Latorre: -Se ve que no viste el Instagram de Marcelo.

Marixa: -No, la verdad es que no lo sigo.

Ángel: -¿No lo seguís? Seguilo. Ponele un like.

Marixa: -Lo dejé de seguir hace dos meses. Al día siguiente me dejó de seguir él.

Yanina: -Son dos boludos.

Nazarena Vélez: -Ahí hay tensión.

Fernanda Iglesias: -¿Por qué lo dejaste de seguir?

Marixa: -Porque ya me pudrí. Me harté de todas las boludeces. Me pudrí de todas las cosas.

Fernanda: -¿Pero pasó algo en específico ese día que dijiste “lo dejo de seguir”?

Marixa: -Habrá pasado, no me acuerdo.

Fernanda: -Te acordarías.

Marixa: -No sé. La cuestión es que dije “chau. Te dejo de seguir”. Al día siguiente me dejó de seguir él.

QUÉ DIJO MARCELO TINELLI DEL ENOJO DE MARIXA BALLI

Del otro lado de la pantalla y atento a lo narrado en LAM, Marcelo Tinelli le mandó un mensaje a Ángel de Brito, en el que no sólo le ofreció a Marixa Balli que integre el Cantando, también adujo desconocer el motivo del malestar de la exbailarina.

“No entiendo por qué Marixa está enojada conmigo. Pensé que estábamos bien”, dijo Tinelli.

“Ya está. Tonta, una sola vez”, respondió Balli, seria. Haciendo gala de la ironía, Marixa concluyó: “Por eso nos dejamos de seguir, porque estamos bárbaro”.

