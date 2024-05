Desde que aterrizó en LAM, Marixa Balli vive tirando dardos contra Marcelo Tinelli, de quien fue pareja a mediados de la década de 1990, en una movida por demás arriesgada dado que se trata nada menos que del gerente artístico del canal América, donde se emite el programa.

En este sentido, Marixa volvió a apuntar contra el conductor cuando aseguró que la manipularon para promocionar un producto de lujo al aire en un streaming sin darle absolutamente nada a cambio.

Marixa Balli estalló contra Marcelo Tinelli (Foto: captura América)

“El día que estuve en el Bailando, que después subí al streaming, hacían que los sponsors nos daban las cosas, por ejemplo ‘te regalo este anillo’”, relató, antes de darle al botón de “on” al ventilador con el que desparramó de todo sobre la figura de Marcelo Tinelli.

POR QUÉ MARIXA BALLI DICE QUE MARCELO TINELLI Y SUS AUSPICIANTES SON “UNOS GRASAS”

“Pero después te lo sacaban al toque. No te daban nada. Me hicieron poner la cara. Mucha marca, mucho todo, pero me sacaron el anillito como locos”, dijo, absolutamente libre de ataduras

“Soy sincera, decir la verdad no es odiar. Pedí un vasito brillante y tampoco me lo dieron. Les dije que por lo menos me dieran el de Barbie”, agregó.

“El vasito estaba bueno, era uno que tenía Coti que le daban a los del streaming. Me hicieron ir ahí y no me dieron nada. Son unos grasas como pocos”, cerró acusando ser “muy decente”.

La respuesta de los responsables del streaming no se hizo esperar, y Mariano de la Canal, el ex fan de Wanda ninguneó a Marixa. “Ella está un poco desubicada, no sabe bien donde trabaja”, señaló el panelista.

