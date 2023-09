Hace algunos días, Marixa Balli concretó su aparición en Bailando 2023 junto a Fátima Florez, aunque su interacción con Marcelo Tinelli la dejó muy decepcionada a raíz de una serie de desaciertos en la producción, y ahora explotó luego de que el conductor la ninguneara en vivo.

Este lunes, Marcelo se negó a reconocer que haya tenido una historia amorosa con la empresaria textil muchos años atrás, y ella se indignó en LAM. “Eso me pareció muy bajo. Siento que me minimizó y yo no me lo merezco porque no pedí ir al Bailando”, explicó Balli.

Marixa Balli estalló de bronca contra Marcelo Tinelli (Foto: captura América)

En referencia a los dichos de Tinelli sobre que “un caballero no tiene memoria”, Marixa reveló que no le gusta que “cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa diga otra cosa”, y advirtió que “no va a dar fechas porque lo sigue cuidando”.

MARIXA BALLI EXPLOTÓ CONTRA MARCELO TINELLI POR NIGUNEARLA EN EL BAILANDO 2023

Él puede tener amnesia, pero yo, gracias a Dios, no pierdo la memoria. Ayer sentí que se burló. Es Marcelo Tinelli, no estamos hablando de un chico de cuatro meses. Yo ya sé cómo es”, dijo Marixa, que se negó a dar más pistas sobre la duración de su romance con el conductor.

“Yo realmente prefiero que se olvide de mí y que no me nombre nunca más, porque si cvada vez que me va a nombrar es para ningunearme…”, agregó la panelista. “Yo tengo derecho a quejarme de ciertas cosas. Me sentí mal desde el primer momento, (…) fue todo un boludeo”, analizó.

“Yo soy una mina que soy empresaria, que la tengo bien clara, que no me entra ninguna bala. No me gusta que me jodan. Me engancho en cualquier broma, pero que me boludeen no me entra. ¿Comprendés? El boludeo no”, sentenció la bailarina.

“No me gusta el boludeo porque yo acepto todo. Cuando hay que callar, callo. Es más lo que callo que lo que digo. (…) También me minimizó cuando fui a hacer salsa de a tres con La Salada. Le preguntaba a Lizardo si compraría ropa en La Salada, y la gente tiene4 derecho a comprar ropa donde pueda y quiera”, cerró Marixa, furiosa.

