Este miércoles Marcelo Tinelli se dio el gusto de tener a Marixa Balli en Bailando 2023, que llegó a la pista, pero no para bailar sino para protagonizar un divertido intercambio con Fátima Flores que apareció caracterizada como ella.

Sin embargo, lo que no esperaba Marcelo era que la empresaria se fuera muy molesta de los Estudios Cuyo debido a una serie de causas que enumeró este jueves en LAM. “No me gusta y la verdad es que yo me hubiera ido en el primer momento”, dijo frente a Ángel de Brito.

“Me quería morir, y por dentro decía ‘Que me trague la tierra. ¿Qué hice cerebralmente para venir a este programa?”, agregó la ex Clericó con cola. “Teníamos el tema de que me tenía que adaptar con la ropa para que Fátima pudiera estar cómoda”, explicó.

MARIXA BALLI ESPLOTÓ CONTRA LA PRODUCCIÓN DEL BAILANDO 2023

“En un momento, del canal me enviaron cosas que me hacían recordar a mis épocas ‘cachaqueras’ con piedras, que no va, y eso me molestó. Y dije ‘vamos con enteritos’ y elegí el S (Fátima es M) y a mí me dieron el M y me quedaba gigante. Las vestuaristas no fueron capaces de darse cuenta que una prenda era más grande que la otra. Patético”, agregó.

“La ropa es todo. Ya estaba incómoda, pero además salí corriendo y me olvidé las sandalias que tenía para Fátima y para mí; y como no tenían tiempo para que esperemos a una moto, me dieron unas botitas que me dolían y me quedaban chicas. Todo patético”, señaló Marixa.

La panelista reveló que, además, la llevaron a colocarse una medallita que usa Fátima cuando la imitada era ella. “Sentí que era la partenaire de Fátima”, dijo, mientras Yanina Latorre le recordaba que ella era la invitada y que ambas tenían que haber entrado las dos juntas.

MARIXA BALLI AFIRMÓ ESTAR FURIOSA CON MARCELO TINELLI Y ASEGURÓ QUE LO SUYO “NO TIENE VUELTA ATRÁS”

“Para mí, Fátima debe haber pedido entrar sola, si no entraban las dos juntas”, acotó la mamá de Lola Latorre. A la hora de puntuar a la producción, la empresaria le puso un “-1″, y extendió la calificación para Marcelo Tinelli, al que criticó porque no le dio lugar siquiera para exponer su marca de calzado.

“Me dijo que podríamos ir a una bailanta el fin de semana, y me dijo ‘bombona’ que, con lo baboso que estuvo el día anterior, eso es un detalle”, reveló Marixa, que acotó que durante toda su historia juntos “la ha llamado muchas cosas”.

“Me llamaron el Chato Prada tres veces preguntándome cómo lo podíamos solucionar, y les dije ‘Ya está, esto no tiene retorno. Me hicieron sentir mal. Hace muchos años que no me trataban tan mal’”, dijo Marixa, que diez minutos después siguió despotricando contra Tinelli y su producción.

“Fue una falta de respeto lo que me hizo. Él se trabó y ya no me podía preguntar nada. Ya está no hablo más con él, no lo conozco y no sé quién es”, cerró Marixa.

