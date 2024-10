Luego de su fuertísimo cruce con Milett Figueroa en Cantando 2024, Mimi Alvarado volvió a protagonizar una de las peleas más fuertes con Gladys La Bomba Tucumana, uno de los jurados del VAR.

Así fue el tremendo cara a cara de Gladys con Mimi en el programa de América:

Foto: Captura (América)

Gladys: -Buenas noches, Mimi. La verdad, un desastre. No emboscaste, pero ni al lado de la nota la pegaste. Ya es la quinta gala, no venís a los ensayos por algo del polvillo o no sé qué, tenías que hacer una pasada de piso, no la hiciste.

Mimi: -No, no, espérame. Dame un segundo, bebé. Una cosa fue lo que pasó hoy, que por el polvillo, estuve estornudando y no pude. Pero no me digas que no voy a los ensayos porque mi equipo sabe que yo no falto a ningún ensayo.

G: -Vos tenés que hacer doble o triple ensayo, le aconsejo al coach, porque la verdad que no pega una nota y queda bastante feo.

M: -Pero yo quiero saber cuántas notas tú pegas. La de ‘la tanga’ amarilla (en referencia al tema La pollera amarilla) es la única canción que pegaste.

G: -No importa, mi amor. Mirá, Mimi, cuando me cuentes a qué te dedicas, yo te tiro toda mi historia artística, te cuento cuántos discos de oro tengo. Mirá, tengo 30 discos de oro, 40 de platino, 5 Carlos Gardel, 7 Claves de sol. Tengo 42 años de carrera y 35 años de televisión, ¿qué más querés saber de mí? ¿A qué te dedicas vos, Mimi? ¿Qué haces? ¿Sos bailarina, cantante? ¿Qué sos? Contame.

M: -Dame un segundo.

G: -Ya está. Hablaste mucho. No me interesa saber tu historia. Cantás mal. A ver, no, no tengo ganas de hablar con vos. Te iba a poner una buena nota, a pesar de todo. Pero te enojás tanto y no me dejás hablar. Yo no te conozco, no sé quién sos. No soy mala como vos. Sos mala, malísima. La verdad nunca me pasó de estar discutiendo con alguien así.

M: -Lo que pasa es que me llevás 50 vidas, yo puedo ser tu hija.

G: -No sos nadie.

M: -No me subestimes, tú me respetas. Es una irrespetuosa total esa señora grande.

¡Tremendo!

Foto: Captura (América)

EL NUEVO ENFRENTAMIENTO DE MIMI ALVARADO CON MILETT FIGUEROA TRAS FUERTÍSIMO CRUCE EN EL CANTANDO

Lejos de que el fuerte enfrentamiento que protagonizaron Mimi Alvarado y Milett Figueroa en Cantando 2024 quedara en el pasado, la participante y el jurado volvieron a estar cara a cara y encendieron la pista.

“Yo soy una persona que no conoce el odio, ni el rencor. Hay veces que salto y lucho contra mis propias batallas. A Milett le tengo mucho aprecio, fue un mal día que tuve y no la sé caretear”, tomo la palabra la pareja de Luciano “El Tirri”.

“Lo único que me ‘encabronó’ fue que yo nunca vi que un jurado esté en los ensayos antes de la performance. Eso me impactó”, agregó, dando a conocer los motivos que la enfrentaron a la novia de Marcelo Tinelli.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, Figueroa hizo su descargo: “Realmente, no entendí hubo esa reacción cuando sólo me encargué de puntuar la presentación de esa noche. Y hubo una descolocación de tu parte que me sorprendió. Lo que yo quiero saber es por qué conmigo y no con los otros jurados”.

Milett Figueroa: “Me siento muy orgullosa de que me mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí, pero eso no quita que hace 15 años que estoy trabajando”.

“Porque contigo tengo un vínculo más cercano”, respondió Mimi. Y Milett cerró, tajante: “Quiero aclarar que a mí no me molesta para nada de tener una persona que me haya puesto acá. Me siento muy orgullosa de que me mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí, pero eso no quita que hace 15 años que estoy trabajando. Claramente estoy aquí por novio y no tengo nada que ocultar, no se descubrió América por eso. Este es mi trabajo, yo estoy aquí trabajando”.