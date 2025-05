El dolor golpea a Gladys “La Bomba Tucumana”. Su pareja, Luciano Ojeda, falleció este sábado a los 38 años tras una dura lucha contra el cáncer, así lo informó Facundo Ventura en sus redes sociales.

“Lamento mucho compartirles esta noticia, pero esta mañana falleció Luciano, la pareja de Gladys”, escribió el periodista este fin de semana junto a una imagen de Gladys con Luciano.

Murió Luciano Ojeda, la pareja de Gladys la Bomba Tucumana (Foto: captura de Instagram/@facuventura).

En una entrevista con Carmen Barbieri en el 2024, Gladys contó cómo era acompañarlo en el tratamiento: "Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar".

ASÍ HABLABA LA BOMBA TUCUMANA SOBRE CÓMO CONVENCIÓ A SU NOVIO DE ACOMPAÑARLO EN SU TRATAMIENTO

La Bomba Tucumana contó en una entrevista con Carmen Barbieri cómo convenció a su pareja de acompañarlo en su lucha contra el cáncer: "Él no quería que yo lo viera pasando por una quimio. Cuando yo volví él ya se había ido, se había llevado sus cosas. Estuvimos separados cuatro meses".

"La pasé tan mal, sufrí tanto, le imploré tanto a Dios y a él que me dejara estar a su lado. Que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo. Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien", dijo la cantante en el 2024.

