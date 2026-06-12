Albere no para y publicó un video en su Instagram apenas confirmó su separación de Doble P,. El video, que muchos califican como provocativo, llegó justo en el momento en que sus millones de seguidores tenían los ojos puestos en ella, y el impacto fue inmediato.

La joven creadora de contenido de 22 años había anunciado la ruptura con el cantante de RKT con un mensaje que combinó emoción y madurez: “Yo a él lo amo mucho... quisimos construir una familia, pero bueno, a veces no se puede”.

Como era de esperarse, el clip sumó millones de reproducciones en cuestión de minutos y recolectó miles de comentarios de todo tipo. Por: Instagram | albereee_

Sin rastro de drama ni acusaciones directas hacia su ex, Albere eligió hablar con el corazón. Pero ese video que publicó después fue otra historia.

EL VIDEO DE ALBERE QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO

El foco de la atención se centró exclusivamente en la filmación que la tiktoker subió a su cuenta, donde se la puede ver bailando de forma muy sensual y cantando una letra que muchos interpretaron como una indirecta directa para su exnovio.

Como era de esperarse, el clip sumó millones de reproducciones en cuestión de minutos y recolectó miles de comentarios de todo tipo. Por: Instagram | albereee_

La actitud desafiante de la joven dejó en claro que no piensa quedarse llorando por los rincones tras la ruptura.

lbere en video provocativo tras confirmar separación de Doble P . Crédito: Instagram | albereee_

Como era de esperarse, el clip sumó millones de reproducciones en cuestión de minutos y recolectó miles de comentarios de todo tipo.