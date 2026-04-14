Luciana Salazar sorprendió a todos al contar en público que fue víctima de abuso. La modelo y conductora se animó a relatar su experiencia durante una entrevista en el streaming Bondi, donde habló sin filtros sobre los episodios que atravesó, incluso cuando ya era una figura reconocida.

Durante la charla, Salazar fue consultada directamente por Ángel de Brito: “¿Sufriste abusos sexuales?“. Sin dudar, respondió: “Sí. Si alguien te está poniendo frente a una pared, y te quiere besar es un abuso".

La modelo remarcó que, aunque no se trató de una violación, los hechos que vivió no dejan de ser graves. “Yo pensé que eso era acoso, peros el acoso es verbal. A mí me explicaron que cuando ya pasa lo físico es abuso”, explicó.

Luciana Salazar con Ángel de Brito (Foto: captura de Streaming Bondi)

Salazar aclaró que los episodios no ocurrieron cuando era menor de edad: “Me pasó siendo ya siendo conocida”.

“FUE ALGUIEN DEL ESPECTÁCULO Y TAMBIÉN UNA PAREJA”: LA PALABRA DE LUCIANA SALAZAR

En otro tramo de la entrevista, Luciana Salazar fue consultada sobre si el abuso había sido cometido por alguien del ambiente artístico. “Sí, pero no voy a nombrar”.

Luciana Salazar con Ángel de Brito (Foto: captura de Streaming Bondi)

Además, reveló que también vivió una situación similar con una expareja: “Pero también de una pareja, cuando estaba separada de Redrado, me quiso intentar besar y él estaba en pareja y yo no, y yo no quise”.

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