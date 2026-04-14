La participación de Cinthia Fernández en las defensas de Roberto Castillo con Emily Ceco y sobre todo las del caso Ángel, el niño de cuatro años fallecido en Chubut, puso a la bailarina en el centro del debate y Luciana Salazar fue tajante.
“Si está estudiando dénle la oportunidad”, planteó Luli Pop en respaldo a la estudiante de derecho.
“No está haciendo algo ilícito”, continuó en referencia a quienes deslizan que quizá estaría al límite de lo permitido.
Entonces justificó su apoyo: “Hay que darles una oportunidad a las personas, no encasillarlas por lo que hacían. Eso me parece tonto”.
Por qué Luciana Salazar bancó a Cinthia Fernández
“Si está estudiando, tiene ganas y es su vocación me parece perfecto”, aclaró Luciana.
“No podés salir de ahí, no podés tener talento, ser inteligente, aspirar a más. Yo estuve hablando mucho con ella por mi caso. Se interizó mucho en lo de Matilda”, sostuvo.
“Me parece perfecto que quiera progresar. Jamás criticaría eso”, sentenció.