La participación de Cinthia Fernández en las defensas de Roberto Castillo con Emily Ceco y sobre todo las del caso Ángel, el niño de cuatro años fallecido en Chubut, puso a la bailarina en el centro del debate y Luciana Salazar fue tajante.

“Si está estudiando dénle la oportunidad”, planteó Luli Pop en respaldo a la estudiante de derecho.

“No está haciendo algo ilícito”, continuó en referencia a quienes deslizan que quizá estaría al límite de lo permitido.

Entonces justificó su apoyo: “Hay que darles una oportunidad a las personas, no encasillarlas por lo que hacían. Eso me parece tonto”.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo regresaron de unas vacaciones soñadas en México.

Por qué Luciana Salazar bancó a Cinthia Fernández

“Si está estudiando, tiene ganas y es su vocación me parece perfecto”, aclaró Luciana.

“No podés salir de ahí, no podés tener talento, ser inteligente, aspirar a más. Yo estuve hablando mucho con ella por mi caso. Se interizó mucho en lo de Matilda”, sostuvo.

“Me parece perfecto que quiera progresar. Jamás criticaría eso”, sentenció.