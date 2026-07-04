Matilda Salazar volvió a demostrar que heredó el gusto por la moda de su mamá. En medio de la emoción por el viaje sorpresa que le preparó Luciana Salazar para ir a alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, la pequeña también acaparó todas las miradas con un look canchero de inspiración albiceleste.

La niña de 8 años apostó por una remera azul de mangas cortas con la inscripción “Argentina” en blanco y la bandera nacional estampada en el frente, una elección perfecta para acompañar a la Scaloneta desde las tribunas.

Completó el estilismo con un chupín de jean blanco, una chaqueta de denim al tono y unas botas texanas color suela, un calzado que volvió a convertirse en protagonista entre las tendencias infantiles. Para sumar un toque de color, eligió unos anteojos de sol con cristales violetas.

Matilda Salazar deslumbró con un look albiceleste y botas texanas para viajar a alentar a la Selección Argentina. Crédito: Instagram

LUCIANA SALAZAR Y MATILDA APOSTARON A LOS LOOKS COMBINADOS

Como ya es una costumbre, madre e hija volvieron a coordinar sus outfits. Luciana también lució un conjunto total denim blanco, integrado por campera y pantalón ajustado, que combinó con botas texanas en el mismo tono que las de Matilda.

La modelo completó el look con anteojos de sol negros de marco blanco, logrando una estética a juego con la de su hija, una fórmula que suelen repetir en sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales.

Mientras esperaban el vuelo en un salón VIP del aeropuerto, ambas compartieron imágenes del viaje. Entre las postales también se destacó el exclusivo equipaje de Luciana, con una valija carry-on y un bolso de viaje de Louis Vuitton, que acompañaron el sofisticado estilismo elegido para esta escapada rumbo a Miami.