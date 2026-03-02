El sábado 28 de febrero Matilda Salazar tuvo su gran fiesta de cumpleaños con temática de Las Guerreras K-pop, pero como en realidad nació el 15 de diciembre, Luciana Salazar explicó por qué su hija sopló las velitas casi tres meses más tarde.

“Como está en un colegio donde los chicos se van afuera, me caía día de semana (lunes) y se hacen los festejos el fin de semana”, arrancó la madre de la chica de 8 años.

Entonces razonó ante Puro Show: “Esperamos a casi marzo para poder hacerlo y que estén todos los amiguitos”.

Matilda y Luciana Salazar. (Foto: Movilpress)

En rigor, el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires terminó el 22 de diciembre, mientras que en la Ciudad culminó el 19. Sin embargo, Matilda asistiría a una institución que tendría un calendario alternativo.

La bronca de Fernanda Iglesias

Instalado el debate por la postergación de la fiesta de Matilda, la más enfática fue Fernanda Iglesias: “Está mal. Se festeja el 15 de diembre pase lo que pase”.

Al final, Pampito recordó: “¿Sabés qué hizo el 15? Fueron al Palacio Duhau con Marcelo Polino“.