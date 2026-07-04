Pampita volvió a convertirse en referente de estilo con uno de los peinados más elegantes y atemporales: la raya al medio. Con su característico cabello lacio, prolijo y de acabado brillante, la modelo demostró que este look continúa siendo una de las tendencias más fuertes de la temporada.

En la imagen, la empresaria luce el pelo completamente peinado hacia atrás desde la raíz, con una raya al medio perfectamente definida que enmarca su rostro y potencia sus facciones. El resultado es una estética minimalista, sofisticada y fácil de adaptar tanto para el día como para la noche.

Pampita lo hizo otra vez: el peinado que favorece a casi todos los rostros (Foto: captura de Instagram).

El peinado se complementó con un estilismo en tonos neutros compuesto por un sweater tejido color manteca de cuello amplio, una minifalda marrón de textura aterciopelada, medias negras translúcidas y stilettos al tono. La combinación logró un equilibrio entre lo clásico y lo moderno, dejando que el cabello se convirtiera en uno de los protagonistas del look.

POR QUÉ LA RAYA AL MEDIO SIGUE SIENDO TENDENCIA

La raya al medio es uno de los peinados más versátiles de los últimos años. Se adapta a cabellos largos, medios o cortos, funciona tanto con el pelo lacio como con ondas suaves y aporta una imagen pulida sin necesidad de un peinado complejo. Además, es una opción frecuente en pasarelas internacionales y alfombras rojas porque estiliza el rostro y transmite una estética elegante.

Con esta producción, Pampita volvió a demostrar que las tendencias no siempre requieren cambios radicales. Su apuesta por la raya al medio confirma que este clásico sigue vigente y se consolida como uno de los peinados imprescindibles para quienes buscan un look refinado, moderno y fácil de recrear.

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