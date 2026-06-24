La empresaria y referente de estilo Juliana Awada volvió a marcar agenda en moda con un outfit minimalista que confirma una de las grandes apuestas de la temporada: el total white también se lleva en otoño. A través de sus redes sociales, compartió un look relajado, elegante y atemporal que combina confort y sofisticación en partes iguales.

UN CONJUNTO EN CLAVE COMFY-CHIC

En las imágenes, Juliana Awada luce un conjunto de cashmere en tono crudo compuesto por sweater y pantalón de corte relajado. La elección del tejido no es casual: el cashmere se posiciona como uno de los materiales estrella del otoño por su suavidad, abrigo y caída natural.

Juliana Awada lució un atuendo total white ideal para el otoño (Foto: Instagram/@juliana.awada).

Para completar el outfit, sumó un saco tipo jackard en la misma paleta neutra y unos suecos de corderito, ideales para reforzar el estilo comfy sin perder elegancia. El resultado es un look monocromático que transmite armonía visual y sofisticación sin esfuerzo.

POR QUÉ EL TOTAL WHITE ES TENDENCIA ESTE OTOÑO

Aunque los tonos oscuros suelen dominar la temporada, el total white se instala como una alternativa fresca y moderna. Este tipo de estilismo aporta luz, estiliza la silueta y permite jugar con texturas para evitar que el look resulte plano.

Además, los colores neutros como el blanco roto, beige y crema son fáciles de combinar y funcionan tanto para looks casuales como más arreglados.

LAS CLAVES DEL LOOK DE JULIANA AWADA: CÓMO ADAPTAR EL ESTILO A TU DÍA A DÍA

Paleta neutra: tonos claros que generan un efecto elegante y relajado.

Tejidos nobles: cashmere y lana para sumar calidad y abrigo.

Calzado comfy: suecos de corderito que aportan calidez y tendencia.

Minimalismo: sin excesos, apostando a cortes simples y bien definidos.

El look de Juliana es fácilmente replicable. Podés optar por un conjunto tejido en tonos claros y sumarle un abrigo en la misma gama. Si querés darle un giro más urbano, podés cambiar los suecos por zapatillas blancas o botas nude.

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