La diseñadora argentina Paz Cornú presentó su nueva colección con un desfile que combinó estética rockera, mensajes estampados y una fuerte impronta urbana. En el evento reinó el denim intervenido, los conjuntos sastreros y los guiños al estilo western, lo que marcó el tono de la propuesta.

La nueva apuesta de la creativa se caracterizó por una estética audaz y contemporánea. Los diseños combinaron prendas clásicas con intervenciones gráficas y mensajes pintados a mano, una de las firmas distintivas de la diseñadora.

Paz Cornú presentó su colección de la mano de sus hijos (Foto: Movilpress).

El denim fue uno de los grandes protagonistas: jeans y chaquetas con salpicaduras de color rojo, frases escritas y detalles desgastados que aportaron un aire rebelde y moderno. También se vieron conjuntos camuflados, tops cortos y pantalones cargo que reforzaron el espíritu urbano de la colección.

Paz Cornú presentó su colección (Foto: Movilpress).

SASTRERÍA, BRILLO Y ESTILO WESTERN: LA APUESTA DE PAZ CORNÚ

Entre los looks que más llamaron la atención fue el que ella llevó puesto, un elegante traje blanco con detalles bordados y sombrero, que combinó sastrería con una impronta western muy marcada. Orgullosa, Paz posó para las cámaras de Ciudad con sus hijos.

Paz Cornú presentó su colección de la mano de sus hijos (Foto: Movilpress).

El desfile también incluyó outfits más nocturnos, como trajes negros con transparencias y pantalones intervenidos con frases, que sumaron una estética rock glam al recorrido de la pasarela.

Paz Cornú presentó su colección (Foto: Movilpress).

Los sombreros —tanto en tonos claros como negros— aparecieron como uno de los accesorios clave de la colección, reforzando el estilo country-rock que atraviesa varias de las propuestas.

Paz Cornú presentó su colección (Foto: Movilpress).

Paz Cornú presentó su colección (Foto: Movilpress).

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