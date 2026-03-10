En una noche que reunió a referentes del estilo y la moda, Juliana Awada y Analía Maiorana fueron dos de las invitadas que más miradas acapararon con sus elecciones fashion.
Ambas dijeron presente en una exclusiva cena realizada en Bis Bistró (premiado por Michelin) a una convocatoria organizada por Grupo Mass, donde distintas figuras se reunieron para conocer las novedades de María Conorti. La diseñadora anunció que esta temporada suma a sus colecciones de zapatos y carteras Demaría una línea de ropa de cuero.
EL LOOK RELAJADO Y CHIC DE JULIANA AWADA
Fiel a su estilo sofisticado y descontracturado, Juliana Awada apostó por un outfit urbano con piezas clave de la temporada. La empresaria lució un jean wide leg desgastado, una silueta que sigue marcando tendencia, combinado con un top negro minimalista.
La prenda protagonista fue una capa de cuero marrón oscuro, que aportó estructura y elegancia al look. Para completar el conjunto, eligió botas en punta al tono y una cartera de cuero cruzada, manteniendo una paleta de colores neutra y sofisticada.
ANALÍA MAIORANA Y SU APUESTA ELEGANTE
Por su parte, Analía Maiorana optó por una propuesta clásica y pulida, ideal para una cena elegante. La modelo y empresaria eligió un pantalón sastrero beige de corte recto combinado con un top al tono, logrando una base minimalista y armoniosa.
Sobre ese conjunto sumó un blazer de cuero color caramelo, una prenda protagonista que aportó carácter y sofisticación. Para completar el look, llevó zapatos en punta de gamuza y una cartera con flecos, accesorios que reforzaron el espíritu elegante del outfit.
