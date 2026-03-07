Con apenas 16 años, Aitana Paladini, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, comienza a destacarse en redes sociales con un marcado perfil fashionista. En sus cuentas suele compartir los outfits que elige para cada día de la semana y también los tips de moda que considera imperdibles para cada temporada.

Al igual que su mamá, Aitana muestra una fuerte pasión por la moda y lo deja en claro posando frente a la cámara con distintos looks. Además, otra de sus grandes pasiones es el baile, disciplina que también suele reflejar en sus publicaciones.

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini son padres de tres hijos: Aitana (2009), Indio (2011) y Roma (2016). En 2021, la familia decidió mudarse a Miami, donde actualmente viven..

LOS LOOKS DE AITANA PALADINI

Aitana Paladini

Aitana Paladini y su mamá, Rocío Guirao Díaz

Looks de Aitana Paladini. Crédito: Instagram

Looks de Aitana Paladini. Crédito: Instagram