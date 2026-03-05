El cantante de cumbia 420 L-Gante volvió a llamar la atención en redes sociales por una de las joyas que suele lucir en su cuello: un gran colgante dorado con la figura de los tres monos sabios, un símbolo milenario que en el mundo del hip-hop también tiene un significado especial.

El dije representa a los conocidos “tres monos sabios” —uno que se tapa los ojos, otro los oídos y otro la boca— y es una imagen que se volvió muy popular tanto en la cultura pop como en la joyería urbana.

Qué significan los tres monos sabios

El símbolo de los tres monos proviene de la tradición japonesa y se conoce como “Mizaru, Kikazaru e Iwazaru”.

Foto: @lgante_keloke

Cada figura representa una idea moral:

Mizaru : el mono que se tapa los ojos → no ver el mal .

Kikazaru : el mono que se tapa los oídos → no escuchar el mal .

Iwazaru: el mono que se tapa la boca → no hablar el mal.

El concepto se popularizó en el mundo a partir de esculturas del Santuario Toshogu, donde aparece tallado este mensaje filosófico asociado al autocontrol y la ética.

Con el tiempo, la imagen trascendió lo religioso y se transformó en un símbolo cultural muy reconocido.

Foto: @lgante_keloke

Por qué muchos raperos usan este símbolo

Dentro del hip-hop y la cultura urbana, el significado suele reinterpretarse.

Los raperos adoptaron los tres monos como una forma de expresar ideas como:

No prestar atención a las críticas o a los enemigos .

Mantener silencio sobre ciertos temas o códigos de la calle .

Ignorar rumores o problemas externos.

Por eso el símbolo aparece con frecuencia en joyería hip-hop, tatuajes y merchandising de artistas.

En el caso de L-Gante, el colgante se volvió una de las piezas más llamativas de su colección de cadenas, muy en línea con la estética del trap y el rap internacional.

Cuánto puede valer el dije de los tres monos de L-Gante

Aunque el precio exacto de la pieza que usa el cantante no fue confirmado públicamente, especialistas en joyería urbana estiman su valor según tres factores: material, peso del oro y presencia de piedras.

En el mercado internacional, un dije de este tipo puede costar:

Oro 14k o 18k sin piedras: entre USD 1.000 y USD 4.000 .

Oro macizo con incrustaciones de diamantes o circonias: entre USD 5.000 y USD 15.000 .

Piezas personalizadas de gran tamaño (como las de raperos): pueden superar USD 20.000.

El nuevo collar de L-Gante: “Pesa 458 gramos de oro”

El millonario collar de L-Gante.

L-Gante se puso un collar con el nombre de su hija. (Foto: Movilpress)

Por el tamaño del colgante que suele lucir L-Gante y el grosor de la cadena, joyeros especializados estiman que su pieza podría valer entre 5.000 y 15.000 dólares, dependiendo del peso del oro y si tiene piedras.

En pesos argentinos —según la cotización del dólar— esto podría equivaler a varios millones de pesos, lo que confirma que se trata de una joya de alto valor dentro del estilo característico del artista.