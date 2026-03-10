Dolores Trull habló en exclusiva con Ciudad en el marco del cierre del BAFWEKK otoño/invierno 2026 en Buenos Aires, Argentina. La reconocida modelo y empresaria reveló un dato clave a tener en cuenta para la temporada de frío próxima a llegar.

Referente de estilo, fue una de las modelos icónicas de la década de los noventa, y ahora nos cuenta, entre otras cosas, cuál es la prenda que se puede “reciclar” del invierno pasado y estar al día con la moda a nivel nacional e internacional.

EL TRENCH PILOTO: UN CLÁSICO QUE NO PASA DE MODA, FÁCILMENTE COMBINABLE

“Esta campera me copa, como si fuese piloto, medio trench, eso me parece que siempre se usó y ahora volvió, se puede usar con shorts, medias o un pantalón grande”, dijo Dolores Trull en diálogo con Ciudad. Según la empresaria, este tipo de abrigo es una de las prendas ideales para reciclar del invierno pasado porque se adapta fácilmente a diferentes outfits.

En el ida y vuelta, la empresaria remarcó que la clave está en elegir prendas cómodas y versátiles: “Pantalones grandes, la comodidad es lo primodial. Yo creo que alguna prenda tiene que ser grande, por ejemplo algo chiquito arriba y grande abajo, es lo que está de moda”, explicó, dejando en claro que el look oversize sigue pisando fuerte.

ACCESORIOS PROTAGONISTAS: GRANDES Y LLAMATIVOS

En cuanto a los complementos, la empresaria, que tiene su propia marca de joyas y accesorios, aseguró que este año se verán piezas grandes como protagonistas. “Brazalete me copa, anillos me encantan. Me gusta grande, grande”, contó.

Para Trull, un accesorio llamativo puede transformar un look simple en uno con personalidad. “Para salir te ponés un anillo grande y ya está: un jean, una remera y listo”, afirmó a este portal.

LOS INDISPENSABLES DE DOLORES TRULL PARA SU CARTERA

Más allá de las tendencias, Dolores Trull también reveló cuáles son los imprescindibles que siempre lleva en su cartera: “Llevo brillito, algún corrector, teléfono, llaves… no mucho más”. Aunque admitió que cuando usa una cartera más grande, suele sumar otros objetos: “Si es más grande ya meto cualquier cosa, sueritos, lo que sea”, dijo entre risas.

Con su estilo relajado y práctico, la empresaria deja en claro que la moda también puede ser funcional: reciclar prendas, apostar por la comodidad y sumar accesorios que levanten cualquier look.

