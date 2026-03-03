Durante años, el amarillo fue señalado como el “color prohibido” en televisión por una vieja superstición que lo asociaba a la mala suerte en escena. Sin embargo, este martes, Moria Casán decidió desafiar esa creencia en vivo y lo hizo fiel a su estilo: con un look monocromático potente, sofisticado y absolutamente protagonista en La mañana con Moria.

La conductora apostó a un total yellow que no pasó desapercibido. Lució una blusa cruzada en tono amarillo pastel, con escote en V profundo y mangas largas, que aportó elegancia y estructura al outfit. La prenda, de caída suave, se ajustaba sutilmente a la cintura, marcando la silueta sin perder fluidez.

La combinó con una falda lápiz tejida, de largo midi, con finas rayas verticales en la misma gama cromática. El diseño, ceñido al cuerpo, estilizó su figura y generó un efecto visual alargado gracias al patrón lineal. El detalle del cinturón fino en tono neutro sumó un corte estratégico que equilibró el conjunto.

El look total yellow de Moria Casán para conducir La Mañana con Moria (Foto: captura de Instagram/@lamanianaconmoria).

En los pies, Moria redobló la apuesta con stilettos peep toe con plataforma en un amarillo más intenso y vibrante, logrando contraste dentro del mismo universo cromático. El calzado, de taco altísimo, reforzó la impronta audaz que la caracteriza y elevó aún más la propuesta.

¿POR QUÉ EL AMARILLO FUE CONSIDERADO MALA SUERTE EN TV?

La superstición tiene raíces teatrales y se trasladó a la televisión: históricamente se creía que el amarillo podía traer fallas técnicas o malos augurios en escena. Sin embargo, en el lenguaje audiovisual moderno, el amarillo es uno de los colores que mejor captan la luz y la atención del espectador.

Moria Casán en su programa con un look total yellow (Foto: captura de Instagram/@lamanianaconmoria).

En cámara, transmite energía, vitalidad, optimismo y liderazgo. Es un tono que no se diluye frente a escenografías intensas ni bajo iluminación potente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el estudio: Moria no solo no “desapareció” en pantalla, sino que dominó el cuadro.

ACTITUD MATA SUPERSTICIÓN

Lejos de cualquier mito, la conductora demostró que el verdadero impacto en televisión no lo define el color, sino la presencia. El amarillo, en su caso, funcionó como una extensión de su personalidad: frontal, luminosa y magnética.

Una vez más, “La One” convirtió la moda en mensaje. Y si alguna vez el amarillo fue evitado en TV, este martes quedó claro que, en manos de Moria Casán, no hay superstición que sobreviva.

