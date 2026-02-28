La vitalidad de Moria Casán con sus casi 80 años es casi tan asombrosa como la de Mirtha Legrand, al punto que la protagonista de Cuestión de Género se jactó de la habilidad por la que arrasaría a una chica de 20 años.

“Bajo con un taco de 15 centímetros escaleras que tienen 7 escalones que subo y bajo, con cambios rápidos de 15 segundos, tres veces. Eso provoca en el espectador una cosa de wow, qué pasó con esta mujer", contó sobre lo que sucede sobre el escenario del teatro Metropolitan.

Entonces planteó en su entrevista para Implacables: “Hay que hacer eso casi a los 80 años”.

Foto: Revista Gente

“Me pones una piba de 20, 30 años y te la arraso”, remató.

Los secretos de Moria Casán para mantenerse jovial

“Yo tengo una gran disciplina con mi cuerpo, me reseteo constantemente y la priorización de mi vida siempre ha sido mi salud”, se ufanó.

Moria Casán.

Ahí explicó: “Me acuesto a las 12 de la noche, 12 de la noche yo estoy durmiendo y 6 y media de la mañana me levanto. Como duermo sin necesidad de pastillas, yo me mentalicé que con seis horas y media estoy divina, ni necesito siesta”.

“Creo que es porque soy muy relajada. La vaselina funciona en mí, me resbala casi todo”, continuó.

“Hay algo en mí que es súper poderoso y creo que tiene que ver con mi mente también, porque siempre fue así. (...) Lo fundamental es tener la actitud y la salud”, cerró Moria Casán.