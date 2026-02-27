En la recta final de su embarazo, Oriana Sabatini volvió a marcar tendencia con un look relajado y canchero desde Roma, ciudad donde vive junto a su pareja, Paulo Dybala. La cantante y actriz compartió una selfie frente al espejo en la que dejó ver su pancita al descubierto y apostó por un outfit comfy ideal para el invierno europeo.

Instalada en Italia por la carrera futbolística de Dybala, actual figura de la AS Roma, Oriana transita las últimas semanas antes de convertirse en mamá primeriza. Y fiel a su estilo, eligió prendas básicas, neutras y versátiles que combinan comodidad y moda.

UN LOOK COMFY CON IMPRONTA URBANA

Para esta postal íntima, Oriana Sabatini optó por un pantalón de punto en tono gris topo, de calce relajado y tiro bajo, que dejó al descubierto su panza de embarazo. Lo combinó con un top negro y una campera puffer corta en el mismo tono, logrando un estilismo monocromático en la parte superior.

Oriana Sabatini mostró su outfit en la recta final de su embarazo en el invierno europeo (Foto: Instagram/@orianasabatini).

El abrigo inflado con piel, uno de los infaltables del invierno europeo, aportó volumen y contraste con la silueta ajustada del top. Además, sumó una minibag de cuero oscuro con impronta clásica y un vaso térmico en mano, reforzando la estética casual y cotidiana.

Con el pelo suelto, lacio y parted al medio, y maquillaje natural, la artista apostó por una imagen fresca y auténtica, en sintonía con el momento especial que está viviendo.

MODA PREMAMÁ: COMODIDAD SIN PERDER IDENTIDAD

El estilismo elegido por Sabatini confirma que la moda premamá ya no se limita a prendas amplias y sin forma. Hoy, las futuras mamás apuestan por outfits que acompañan los cambios del cuerpo, resaltan la panza y mantienen la identidad personal.

Con básicos urbanos, tonos neutros y prendas versátiles, Oriana demuestra que se puede transitar el embarazo con actitud fashionista, incluso en los meses más fríos del año en Europa.

