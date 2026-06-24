Mauro Icardi atraviesa un momento clave en su carrera: el delantero argentino negocia su futuro con el Galatasaray y, según reveló Ozgur Sancar, periodista oriundo de Turquía, en el programa Lape Club Social, su deseo sería retirarse vistiendo la camiseta del club de Estambul.

El periodista explicó que Icardi sigue siendo considerado un “rey” del fútbol turco, con respeto incluso de los hinchas de los equipos rivales como Fenerbahce, Besiktas y Trabzonspor.

“Todo el mundo le respeta. El rey del fútbol aquí quiere seguir jugando en Estambul, vistiendo la camiseta del Galatasaray”, aseguró.

Actualmente, las conversaciones entre el jugador y la dirigencia del club están centradas en la duración del contrato. El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, le ofreció a Icardi un vínculo por un año con una opción adicional, pero el delantero pretende un contrato completo de dos años.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“El Galatasaray le ofrece un contrato de un año, pero Icardi, por su parte, quiere un contrato completo de dos años”, detalló el comunicador. “Toda negociación, y más de estas que son millonarias, lleva un tiempo”, agregaron desde el estudio de América.

En medio de las versiones sobre su futuro y los rumores que involucran a Wanda Nara, el periodista fue contundente: “Mauro Icardi tiene una voluntad de retirarse de su carrera profesional con la camiseta de Galatasaray”.

QUÉ PUEDE PASAR SI MAURO ICARDI NO LLEGA A UN ACUERDO CON EL GALATASARAY

El futuro de Icardi en el club depende de que ambas partes lleguen a un entendimiento sobre la duración del contrato. “Si Icardi no cambia su idea sobre el tiempo de la renovación, entonces no tendrá ninguna posibilidad de continuar en el Galatasaray”, advirtió el periodista turco.

Por ahora, las negociaciones siguen abiertas y tanto el club como el jugador buscan llegar a un acuerdo para que Mauro Icardi pueda cumplir su deseo de retirarse en el club Galatasaray.

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