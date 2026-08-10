Colombia se vio sacudida este lunes, cuando un terremoto de magnitud 7,4 la mayor parte del país, dejando un saldo parcial de 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados, según reportó el flamante presidente Abelardo de la Espriella.

La tragedia despertó la solidaridad de colombianos famosos en todo el mundo como Shakira, Maluma, JBalvin, Camilo y Sebastián Yatra.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.

Shakira posteó tras el terremoto en Colombia.

En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros.

Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible.

Maluma Juan Luis Londoño Arias

Que dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las victimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas.

Maluma posteó tras el terremoto en Colombia.

VAMOS COLOMBIA

Ahora si que necesitamos esa fuerza y esa unión.

JBalvin José Álvaro Osorio Balvín

Mucha fuerza con estq situación del temblor en Colombia fuerza para toda su gente y familia que están afectadas.

José Álvaro Osorio Balvín posteó tras el terremoto en Colombia.

Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación.

Camilo Echeverry Correa

Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país.

Camilo Echeverry Correa posteó tras el terremoto en Colombia.

Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron.

Qué susto y qué dolor. Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos.

Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción!

Los amo.

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra posteó tras el terremoto en Colombia.

Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos