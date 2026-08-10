Ricardo Darín y Florencia Bas compartieron una noche de teatro y risas en Buenos Aires. La pareja asistió al Teatro Apolo para disfrutar de una función de “Berlín, Berlín”, la exitosa comedia francesa que se destaca en la cartelera porteña.

Durante la función, el actor y su mujer disfrutaron de una noche a pura comedia, marcada por situaciones inesperadas, enredos y momentos de humor que conquistaron al público presente.

Ricardo Darín y Florencia Bas con el elenco de Berlín Berlín Por: Adrian Diaz Bernini

Ricardo Darín y Florencia Bas

Ricardo Darín y Florencia Bas con Maxi de la Cruz, Juan Pablo Geretto y Fernanda Metilli Por: Adrian Diaz Bernini

Al finalizar el espectáculo, Ricardo Darín y Florencia Bas se sumaron al aplauso de pie que el público le dedicó a todo el elenco de “Berlín, Berlín”, en reconocimiento al trabajo realizado sobre el escenario.

Ricardo Darín y Florencia Bas disfrutaron de Berlín Berlín. Video: prensa

Ricardo Darín y Florencia Bas, espectadores de lujo de “Berlín, Berlín”

La obra está protagonizada por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto, bajo la dirección de Corina Fiorillo.

“Berlín, Berlín” es una de las comedias que actualmente se destacan en la cartelera teatral porteña y que noche a noche logra conquistar a los espectadores con una historia cargada de humor, misterio y situaciones desopilantes.

La trama está ambientada en el Berlín de la Guerra Fría y combina espías, secretos, confusiones y enredos en una historia que mantiene al público atento y genera constantes momentos de humor.