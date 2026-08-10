Jorge Rial habría vuelto a apostar al amor y ya tendría nueva compañía tras su separación de María del Mar Ramón. La encargada de revelar la identidad de la mujer que estaría junto al periodista fue Fernanda Iglesias, quien dio detalles en Puro Show y contó un particular dato sobre la mujer.

“Bueno, vamos a contar quién es la nueva mujer que está acompañando a Jorge Rial”, anunció la panelista, generando inmediatamente expectativa en el estudio.

Según contó Iglesias, Rial se separó de la colombiana María del Mar en abril, pero apenas un mes después ya habría comenzado una relación con esta nueva mujer: “Esto es una cosa mía, una especulación mía. Me parece que se separa por esta chica porque ya la conocía de antes”, lanzó la periodista.

Lucía Alsogaray. Foto: Instagram (@lalsogaray)

La mujer en cuestión se llama Lucía Alzogaray y, según la información brindada en el programa, tendría cerca de 50 años, dos hijos y una particular profesión: “La chica es médica”, contó Fernanda, ante la sorpresa de los integrantes del programa.

Pero eso no es todo. La panelista reveló el dato que más llamó la atención: “Tiene otro costado que a Jorge Rial le gustó mucho. Es sommelier de Habanos”.

De acuerdo con lo que relató Fernanda Iglesias, el vínculo entre Rial y Alzogaray no sería tan reciente como podría parecer. La periodista contó que el conductor ya la había entrevistado en enero, cuando ella participó de un programa de streaming y allí habría surgido una buena conexión entre ambos.

Lucía Alsogaray. Foto: Instagram (@lalsogaray)

Asmismo, Iglesias contó que, junto a la periodista Pochi, comenzó a buscar información para identificar a la mujer que aparecía junto a Rial. La búsqueda las llevó hasta la cuenta oficial de la Casa del Habano de Argentina, donde encontraron una fotografía que terminó aportando una nueva pista.

Después de revisar varias publicaciones, encontraron una imagen en la que aparecía Rial durante un evento relacionado con los habanos: “De golpe en el fondo... se lo ve a Jorge Rial sentado al lado de una mujer”, explicó.

Otro de los datos que aportó la periodista fue que Lucía Alzogaray y su mamá, Blanca Alzogaray, estarían vinculadas a la Casa del Habano de Argentina. En ese contexto, la presencia de Rial en distintos eventos vinculados a los habanos habría permitido que ambos compartieran espacios y, según la versión contada en el programa, que el vínculo entre ellos avanzara.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jrial)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

JORGE RIAL ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU SEPARACIÓN DE MARÍA DEL MAR RAMÓN: “MUCHO DOLOR”

Después de varios rumores, finalmente Jorge Rial habló y confirmó su separación de María del Mar Ramón con un mensaje que mezcla dolor, amor y resignación.

La palabra del conductor llegó a través del periodista Juan Etchegoyen, quien compartió en sus redes sociales los detalles de la charla que mantuvo con él. Allí, Rial fue claro al explicar que la decisión estuvo profundamente ligada al crecimiento profesional de su ahora expareja.

“A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, expresó el periodista (en abril de 2026), dejando en evidencia que la distancia y los proyectos personales fueron determinantes.

Foto: Captura de X (@JuanEtchegoyen)

Lejos de cualquier escándalo, la ruptura se dio en buenos términos: “Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien”, aseguró Rial, mostrando una faceta más íntima y reflexiva.

Incluso, dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella”.

Así, el conductor puso fin a la relación con un mensaje cargado de respeto y admiración, en una separación que, a diferencia de otras historias del mundo del espectáculo, no tuvo terceros en discordia ni conflictos mediáticos.