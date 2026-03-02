En medio de un presente familiar complicado y adverso, Jorge Rial volvió a mostrar su costado más íntimo y paternal. El conductor compartió en sus redes sociales una imagen que rápidamente se volvió viral: acompañó a Amadeo, su segundo nieto, en su primer día de jardín y dejó un mensaje cargado de emoción.

La postal, publicada en sus stories de Instagram, muestra a Rial de espaldas, caminando de la mano con Amadeo rumbo al colegio. El periodista eligió acompañar la foto con una frase simple pero contundente: “Dos generaciones, un abuelo. Primer día de cole de Amadeo”.

El conmovedor posteo de Jorge Rial junto a su nieto (Foto: Instagram @jrial)

La imagen no fue casual. Rial armó un collage con dos fotos casi idénticas: a la izquierda, el debut escolar de Amadeo, nacido en octubre de 2024, fruto de la relación entre Morena Rial y Matías Ogas; a la derecha, una escena de años atrás, cuando llevó a Francesco, su primer nieto (hijo de Morena y Facundo Ambrosioni), en su primer día de clases.

Leé más:

JORGE RIAL LLEVÓ A AMADEO, SU SEGUNDO NIETO, A SU PRIMER DÍA DE JARDÍN

El paralelismo entre ambas situaciones no pasó desapercibido. El conductor dejó en claro que, más allá de los conflictos familiares y el delicado momento judicial que atraviesa Morena, su prioridad sigue siendo estar presente en la vida de sus nietos.

Con Morena Rial presa desde hace meses mientras avanza la causa en su contra y con pocas probabilidades de recuperar la libertad, la figura de Jorge Rial volvió a cobrar centralidad en la rutina de Amadeo. Francesco, en tanto, vive principalmente con su padre en Córdoba.

Otra foto que compartió Jorge Rial hace un tiempo de sus dos nietos juntos (Foto del Instagram @jrial)

No es la primera vez que el periodista se hace cargo de sus nietos en momentos difíciles. Esta vez, eligió no hacer declaraciones extensas ni referirse directamente al proceso judicial, pero su mensaje fue claro: acompañar a sus nietos en cada etapa importante de sus vidas es su mayor prioridad.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.