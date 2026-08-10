Ailén Cova compartió nuevas postales de sus vacaciones junto a Alexis Mac Allister y su hija Alaia, pero lo que parecía ser una publicación familiar terminó generando polémica en las redes sociales. Varios usuarios cuestionaron el momento elegido por la pareja para mostrar las imágenes.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó un álbum con diferentes momentos de los días de descanso que disfrutó junto al futbolista y la pequeña. “Mucho amor en verano”, escribió para acompañar las fotografías.

Entre las imágenes hubo una que tuvo un significado especial para la pareja: Ailén comparó sus vacaciones de 2024 con las de 2026 y mostró cómo cambió su familia con la llegada de Alaia.

“Volvimos con una nueva integrante y cambios de look”, expresó Cova.

Ailén Cova mostró sus vacaciones con Alexis Mac Allister y un detalle desató fuertes críticas. Crédito: Instagram

EL DETALLE FAMILIAR QUE MOSTRARON AILÉN COVA Y ALEXIS MAC ALLISTER

La influencer también recuperó una postal que había publicado en julio de 2024. En aquella oportunidad se podían observar dos letras “A” realizadas con caracoles sobre la arena, acompañadas por un corazón.

Dos años después, la pareja decidió recrear la escena, aunque con una modificación especial: sumaron una tercera “A” en representación de Alaia, la hija que tuvieron juntos. Además, en la nueva fotografía aparecen los pequeños pies de la beba.

Durante las vacaciones, Cova también enseñó algunos de sus looks para disfrutar de la playa. En una de las postales posó con una microbikini verde oliva, mientras que Alaia apareció utilizando diferentes accesorios para protegerse del sol.

LAS CRÍTICAS QUE RECIBIERON AILÉN COVA Y ALEXIS MAC ALLISTER

Más allá de las imágenes familiares, la publicación comenzó a recibir cuestionamientos por un motivo particular. Algunos seguidores apuntaron contra la fecha elegida para compartir las fotografías, en medio del dolor por la muerte de Jorge Messi.

“Murió el papá de un compañero de fútbol, ¿y ella sube esto? Nuestro capitán está pasando por tremendo dolor”, escribió una usuaria.

Ailén Cova mostró sus vacaciones con Alexis Mac Allister y un detalle desató fuertes críticas. Crédito: Instagram

Alexis Mac Allister tampoco quedó al margen de los cuestionamientos. “¿Justo ahora? No da”, “No da, flaco” y “A destiempo” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las redes.

Ailén Cova mostró sus vacaciones con Alexis Mac Allister y un detalle desató fuertes críticas. Crédito: Instagram

Incluso, hubo usuarios que acusaron a Cova de haber eliminado algunas de las respuestas negativas. “Eliminando comentarios así cualquiera”, señaló una internauta debajo de la publicación.

Ailén Cova mostró sus vacaciones con Alexis Mac Allister y un detalle desató fuertes críticas. Crédito: Instagram

Ailén Cova mostró sus vacaciones con Alexis Mac Allister y un detalle desató fuertes críticas. Crédito: Instagram

Las vacaciones significaron para Alexis Mac Allister una oportunidad para reencontrarse con su familia después de su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026. Tras finalizar el período de descanso, el mediocampista retomó sus compromisos profesionales y se reincorporó a los entrenamientos del Liverpool.