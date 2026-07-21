Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Ailén Cova compartió un extenso y emotivo mensaje dedicado a Alexis Mac Allister, en el que destacó el esfuerzo del futbolista y el orgullo que siente por su recorrido con la camiseta albiceleste.

Sin embargo, lejos de recibir únicamente muestras de apoyo, la publicación quedó envuelta en la polémica por la gran cantidad de comentarios críticos que aparecieron debajo del posteo.

“A veces las cosas no se dan como uno quiere; todos soñábamos con ese final, porque creíamos, porque ustedes nos hicieron creer hasta el último segundo. Pero un premio no es medida de todo lo que hicieron y dejaron en este camino”, escribió la joven.

Luego resaltó las cualidades de su pareja y dejó en claro que su admiración no depende de un resultado deportivo. “Nunca voy a dejar de repetirte lo orgullosa que estoy de vos, sea cual sea el resultado. Orgullo por tu pasión, por dejar el alma en cada partido, por representar al país con tanto compromiso, por tu garra, corazón y humildad”, expresó.

EL MENSAJE DE AILÉN COVA A ALEXIS MAC ALLISTER

En otro tramo de la publicación, Cova recordó el cariño que los hinchas demostraron hacia la Selección pese al subcampeonato y destacó el recibimiento que tuvo el plantel.

“Quizás estábamos muy seguros, pensábamos que estaba escrito, obviamente duele. Pero si hay algo que emociona todavía más que un título, es ver el amor de la gente. Ver a millones de argentinos esperándolos igual, abrazándolos, cantándoles y agradeciéndoles”, sostuvo.

“Sos la mufa del Mundial”: el duro ataque a Ailén Cova tras su mensaje para Alexis Mac Allister. Crédito: Instagram

Para cerrar, le dedicó unas palabras de amor al padre de su hija Alaia: “Te amo con todo mi corazón. Soy la más feliz acompañándote y poder estar en cada pasito junto a Alaia. Hoy, más que nunca, quiero que sepas que el amor y la admiración que siento por vos no dependen de una copa. Para nosotras siempre vas a ser nuestro campeón”.

LOS COMENTARIOS NEGATIVOS QUE INVADIERON LA PUBLICACIÓN

A pesar del tono emotivo del mensaje, el posteo se llenó de comentarios cuestionando a Ailén Cova. Varios usuarios hicieron referencia a la relación del futbolista con su expareja y otros aprovecharon para lanzar críticas personales.

Entre los mensajes que más repercusión tuvieron se leyeron frases como: “¿Por qué hay tantos buenos comentarios?”, “A él lo amamos, a vos no”, “Bueno, segunda... el puesto que conocés antes de ser oficial” y “Tampoco entiendo por qué las marcas le dan publicidad a la amante”.

También aparecieron comentarios vinculados al resultado deportivo. Algunos usuarios escribieron: “Una que se quedó con ganas de levantar la copa”, “Sos la mufa del Mundial” y “Robado viene, robado se va”.