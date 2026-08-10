La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una fuerte conmoción y volvió a poner el foco sobre el delicado estado de salud que atravesó durante los últimos años. En La mañana con Moria, el doctor Guillermo Capuya, cercano a la familia, habló sobre el extenso tratamiento que realizó y cómo la enfermedad fue avanzando con el paso del tiempo.

Moria Casán le dio la palabra al médico para que pudiera explicar cómo había sido el proceso. Capuya reconoció que el desenlace era una posibilidad que conocían debido a la evolución que había presentado su cuadro.

“Lamentablemente era una situación que sabíamos que iba a suceder”, expresó.

EL LARGO TRATAMIENTO DE JORGE MESSI ANTES DE SU MUERTE

Capuya recordó que Jorge Messi había viajado a Buenos Aires en junio para someterse a un procedimiento médico luego de atravesar un momento especialmente delicado.

“En el mes de junio, cuando Jorge Messi vino a Buenos Aires y se realizó un procedimiento, pudimos comentar a través de Celia que había salido favorecido porque, tras una situación bastante crítica, se resolvió el tema y volvió a Rosario”, explicó.

Sin embargo, el profesional señaló que el padre del capitán argentino arrastraba una enfermedad desde hacía tiempo y que, pese a los tratamientos, su estado terminó deteriorándose.

“La biología no perdona independientemente de quién sea la persona. Era una persona muy joven que arrastraba esta enfermedad hace mucho tiempo”, sostuvo.

El médico también destacó que Jorge había logrado sostener el tratamiento durante varios años, aunque durante sus últimos meses comenzó a alejarse prácticamente por completo de la exposición pública.

“La sostuvo muy bien durante años y lamentablemente en los últimos tiempos no lo hemos visto en los mundiales. La ausencia de la familia Messi... estaba Antonela con los chicos, pero no veíamos ni a Celia ni a Jorge”, agregó.

Jorge Messi (Foto: AFP).

POR QUÉ JORGE MESSI SE ALEJÓ DE LA ESCENA PÚBLICA

Ante la consulta sobre las posibilidades de tratamiento, Guillermo Capuya explicó que la enfermedad continuó avanzando pese a las terapias realizadas.

“Él se trató durante bastante tiempo, pero las enfermedades muchas veces progresan independientemente de la terapia instituida. Esto llevó un largo período de tiempo”, señaló.

Y agregó sobre sus últimos meses: “Durante mucho tiempo lo vimos muy bien y en el último tiempo prácticamente desapareció de la escena pública porque no se sentía bien”.

Celia, Lionel y Jorge.

Fernanda Callejón también recordó el impacto que habría tenido la ausencia de Jorge y Celia durante las últimas apariciones deportivas de Lionel Messi, especialmente al compararlas con las imágenes del Mundial de Qatar, cuando el futbolista buscaba constantemente a su familia en las tribunas.

Finalmente, Moria Casán recordó la personalidad del padre de Lionel Messi y destacó una de las características que, según ella, lo acompañó hasta el final: “Era un hombre de una gran determinación”.