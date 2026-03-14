Mirtha Legrand encendió la pantalla este sábado 14 de marzo del 2026 con un look, fiel a su estilo, que dejó a todos impactados y el mensaje que ya es marca registrada: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo, señores, ya soy una leyenda y la leyenda continúa”.
La conductora de La Noche de Mirtha, que nunca pasa desapercibida, eligió para la ocasión un vestido en mini-pallet y cristales blancos bordados en rosa. “Miren qué divino vestido que tengo hoy, precioso, es de los hermanos Iara” contó la Chiqui, siempre atenta a compartir sus secretos de moda con el público.
Mirtha estuvo acompañada este fin de semana por la actriz Verónica Llinás, la conductora de las mañanas de eltrece Moria Casán y el humorista Coco Sily, quien recientemente se casó.
LOS ACCESORIOS DE MIRTHA LEGRAND Y LOS DETALLES DEL TOQUE DE GLAMOUR
La diva argentina completó su outfit con unos imponentes anillos y aros de una reconocida joyería, piezas que sumaron brillo y sofisticación a su presencia en la mesa más famosa del país.
El peinado fue otro de los puntos fuertes de la noche, le dio el toque final al look de la conductora de La Noche de Mirtha: “Me peinó Leo Cosenza”, saludó la conductora, siempre agradecida con quienes la acompañan en cada emisión.
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