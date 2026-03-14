Mirtha Legrand encendió la pantalla este sábado 14 de marzo del 2026 con un look, fiel a su estilo, que dejó a todos impactados y el mensaje que ya es marca registrada: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo, señores, ya soy una leyenda y la leyenda continúa”.

La conductora de La Noche de Mirtha, que nunca pasa desapercibida, eligió para la ocasión un vestido en mini-pallet y cristales blancos bordados en rosa. “Miren qué divino vestido que tengo hoy, precioso, es de los hermanos Iara” contó la Chiqui, siempre atenta a compartir sus secretos de moda con el público.

El impactante look de Mirtha Legrand del sábado 14 de marzo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

Mirtha estuvo acompañada este fin de semana por la actriz Verónica Llinás, la conductora de las mañanas de eltrece Moria Casán y el humorista Coco Sily, quien recientemente se casó.

LOS ACCESORIOS DE MIRTHA LEGRAND Y LOS DETALLES DEL TOQUE DE GLAMOUR

La diva argentina completó su outfit con unos imponentes anillos y aros de una reconocida joyería, piezas que sumaron brillo y sofisticación a su presencia en la mesa más famosa del país.

El impactante look de Mirtha Legrand del sábado 14 de marzo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

El peinado fue otro de los puntos fuertes de la noche, le dio el toque final al look de la conductora de La Noche de Mirtha: “Me peinó Leo Cosenza”, saludó la conductora, siempre agradecida con quienes la acompañan en cada emisión.

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