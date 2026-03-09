La noche del domingo 8 de marzo, Mirtha Legrand asistió al Teatro Premier para disfrutar de la comedia Una Navidad de mierda, protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez.

Al ingresar a la sala, la legendaria conductora fue recibida por el público con una ovación de pie. La presencia de la diva generó aplausos y entusiasmo entre los espectadores que asistieron a la función.

Tras el final de la obra, Mirtha Legrand se acercó a saludar al elenco y no dudó en destacar el trabajo de los actores. “Hace mucho tiempo que no me reía tanto. Es una obra maravillosa, doblemente recomendable”, expresó la conductora.

De qué trata Una Navidad de mierda

Una familia se reúne a festejar la Navidad después de tres años sin hablarse con su hija menor que esa noche vuelve de Londres son su novia Cindy.

Arrepentidos de lo que sucedió en el pasado, esperan ansiosos, conocer y sobre todo aceptar a Cindy. Nunca imaginaron que sería tan difícil... verla. La cena será delirante, reveladora y caótica, llena de secretos, engaños y viejas heridas.

Reparto de Una Navidad de mierda

Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez. Dirección: Verónica Llinás - Peto Menahem.

Funciones de Una Navidad de mierda

Los jueves viernes, sábados y domingos en el Teatro Premier, Avenida Corrientes 1565, Buenos Aires, Argentina.

Entradas en venta en Plateanet.