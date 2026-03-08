Mirtha Legrand no esquivó el tema y, fiel a su estilo, contó en La noche de Mirtha los dos episodios que marcaron su relación con Andrea del Boca. La conductora hablaba en la mesaza con Amalia Granata sobre la actriz, hoy en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, cuando repasó dos episodios clave en la pelea que las separa.

La diva recordó el día en que le preguntó a Del Boca si estaba embarazada, tras escuchar el rumor en la radio. “Conmigo se enojó también muchísimo, nunca más me habló. Yo había escuchado en la radio a la noche a Laura Ubfal que había dicho que estaba embarazada”, comenzó a relatar la conductora.

Foto: capturas eltrece y Telefe

“Y al día siguiente venía Andrea del Boca al programa, a un almuerzo que tenía en otro canal. Cuando entró, vieron que yo antes recibía a los invitados e íbamos a la mesa. No me acuerdo las palabras que dije, pero le pregunté si estaba embarazada, y eso sirvió para que nunca más me saludara y hablara mal de mí. Fue terrible”, relató Mirtha, sin vueltas.

MIRTHA LEGRAND SE MOSTRÓ MUY ANGUSTIADA POR SU LARGA DISPUTA CON ANDREA DEL BOCA

En ese momento, Amalia Granata, quien mantiene una vieja disputa con Del Boca a raíz de sui vínculo con Ricardo Biasotti, intervino. “No te perdiste nada, Mirtha, mejor. Tenés que rodearte de gente de buena energía”, le dijo.

La conductora también recordó otro momento incómodo con la actriz, esta vez en un contexto muy delicado: la despedida de Romina Yan. “En un entierro en el Jardín de Paz creo, cuando murió la hija de Yankelevich, yo la vi que estaba sola, entonces me acerqué y le dije: ‘Andrea, yo te quiero saludar’. Hizo ese silencio, se quedó mirándome y no me dijo nada”, contó Mirtha.

El cruce de Mirtha Legrand y Andrea del Boca en un desfile de Jorge Ibañez en 2012. (Foto: Jennifer Rubio-Ciudad.com)

“Entonces yo me retiré, no sé por qué me acerqué. Me pareció que en un entierro, que estábamos todos muy impresionados porque yo la conocía muy poco a la hija de Yankelevich que había muerto… Ella estaba conmovida como toda la gente. Y no, no me saludó y nunca más supe de ella, pero son difíciles”, concluyó la conductora, visiblemente sorprendida por la actitud de Del Boca.

