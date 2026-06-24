Lionel Messi volvió a demostrar que su prioridad sigue siendo la misma desde hace más de dos décadas: competir.

En el día de su cumpleaños número 39, el capitán de la Selección Argentina sorprendió a sus seguidores con una publicación muy distinta a la que muchos esperaban.

Mientras gran parte de los fanáticos imaginaba imágenes familiares, saludos especiales o algún festejo íntimo, el rosarino eligió mostrar cómo transcurre su presente en plena disputa del Mundial 2026. Desde la concentración de la Albiceleste en Kansas, compartió un video en el gimnasio realizando distintos ejercicios físicos para mantenerse en óptimas condiciones.

Crédito: Instagram

La publicación llegó apenas horas después de la victoria por 2-0 frente a Austria, partido en el que volvió a ser una de las figuras destacadas del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Lejos de relajarse tras el triunfo, Messi dejó en claro que sigue enfocado en el gran objetivo: pelear por una nueva Copa del Mundo.

EL CUMPLEAÑOS MÁS FIEL A SU ESTILO

A lo largo de su carrera, Messi construyó una imagen marcada por la disciplina y el bajo perfil. Por eso, la elección de compartir una rutina de entrenamiento en una fecha tan especial no sorprendió a quienes siguen de cerca su trayectoria.

Las imágenes muestran al capitán argentino trabajando fuerza, movilidad y coordinación, una postal que resume gran parte de su esencia como deportista. A los 39 años, continúa entrenándose con la misma intensidad que lo llevó a convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

EL ROMÁNTICO GESTO DE ANTONELA ROCCUZZO

Entre los miles de mensajes que recibió la publicación apareció uno que rápidamente captó la atención de los usuarios. Antonela Roccuzzo reaccionó al video con un emoji de una cara enamorada, un gesto sencillo pero cargado de significado.

La respuesta de la empresaria rosarina no tardó en multiplicarse entre los comentarios y fue celebrada por los fanáticos de la pareja, que siguen de cerca cada una de sus interacciones en redes sociales.

Mientras la Selección Argentina continúa su camino en el Mundial 2026, Messi volvió a celebrar a su manera: trabajando, entrenando y demostrando que la competitividad sigue siendo una de las marcas más fuertes de su carrera.