Marcia La Vecchia Galán (23) es una diseñadora argentina radicada actulamente en Nueva York, donde se graduó de la carrera de diseño y ya suma experiencia en grandes casas de diseño.

La creativa habló en exclusiva con Ciudad desde el corazón de la industria de la moda, donde llegó a vestir a celebridades internacionales como Scarlett Johansson, Julianne Moore y Nina Dobrev.

“Estoy en Nueva York trabajando. Me recibí el año pasado y desde entonces sigo desarrollándome en la industria”, contó en una entrevista a la distancia en la que desarrolló cómo fue trabajar en firmas de lujo como Oscar de la Renta, su presente como diseñadora de carteras y más.

VESTIR A LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD: “LLEGUÉ A ESTAR EN LAS CASAS DE LAS ACTRICES”

Otra de las experiencias que más la sorprendió fue trabajar junto a la reconocida estilista de celebridades Kate Young, una de las figuras más influyentes del styling en Hollywood: “Fue muy loco. Llegué a estar en las casas de las actrices llevando prendas para eventos o alfombras rojas”, confesó a este portal.

Kate Young, la estilista más influyente de la industria del cine (Foto: Instagram/@kateyoung).

Entre las celebridades a las que ayudó a vestir se encuentran Julianne Moore, Scarlett Johansson y Nina Dobrev: “El equipo éramos tres personas: la estilista, su asistente y yo. Buscábamos prendas que estuvieran alineadas con el evento y con la personalidad de cada clienta”.

Marcia La Vecchia Galán asesoró y fue estilista de Scarlett Johansson para una entrega de premios (Foto: Prensa).

El proceso incluye contactar marcas, pedir préstamos de prendas y organizar pruebas de vestuario con diferentes opciones: “Se prueban muchos looks: zapatos, carteras, accesorios. Después se decide cuál funciona mejor para el evento”.

Marcia La Vecchia Galán asesoró y fue estilista de Julianne Moore para una entrega de premios (Foto: Prensa).

DE LA ALTA COSTURA A LAS CARTERAS DE LUJO: “HABÍA PRENDAS QUE VALÍAN 30 MIL DÓLARES”

Uno de los primeros hitos de su carrera fue trabajar en Oscar de la Renta, donde se desempeñó en el área de producción. “Empecé en sastrería y después conseguí trabajo en Oscar de la Renta. Estaba en producción, trabajando con vestidos de novia, accesorios y ropa de alta costura”, recordó.

El reconocido diseñador Oscar de la Renta (Foto: Instagram/@oscardelarenta).

La diseñadora explicó que su tarea incluía asistir en las pruebas de vestuario y registrar cada detalle de las modificaciones: “Era increíble ver el atelier por dentro, cómo trabaja cada sección. Había prendas que valían 30 mil dólares y poder tocarlas y vestirlas fue una experiencia única”.

Luego sumó experiencia en la marca Connor McKnight, donde participó tanto del área de producción como de diseño técnico: “Aprendí muchísimo. Como diseñador tenés que saber hacer lo que se llaman paquetes técnicos, que son documentos con todas las especificaciones para que las fábricas puedan producir las prendas”.

Marcia La Vecchia Galán y su exclusivo diseño (Foto: Prensa).

Actualmente trabaja como diseñadora en la firma de carteras MZ Wallace, donde forma parte de un equipo reducido: “Somos mi manager y yo en el equipo de diseño. Eso hace que tengas que hacer de todo: desde liderar colecciones futuras hasta diseñar patrones o colaborar con otras marcas”.

CÓMO SE CREAN LAS TENDENCIAS EN LA MODA

Aunque trabaja dentro del circuito internacional, Marcia La Vecchia Galán asegura que las tendencias no surgen de manera espontánea: “Hay varios factores. Mucho viene de lo que hacen las grandes marcas europeas, pero también existen plataformas que predicen tendencias de colores, materiales o formas. Eso se llama trend forecasting”.

“Mucho viene de lo que hacen las grandes marcas europeas, pero también existen plataformas que predicen tendencias de colores, materiales o formas, eso se llama trend forecasting"

Además, explicó que los propios proveedores influyen en lo que terminará siendo tendencia. “Las fábricas de Asia o los proveedores de cuero de Italia te muestran qué materiales están produciendo y también qué es lo que más están pidiendo las marcas”, sumó.

Sin embargo, la diseñadora confesó que no es una gran fanática de seguir tendencias: “Para mí las tendencias son algo muy efímero. Me interesa más el diseño en sí”.

LAS TENDENCIAS QUE LLEGARÁN A LA ARGENTINA SEGÚN MARCIA

Aún así, Marcia desde Nueva York observa qué estilos podrían verse en los próximos meses: “Creo que se va a ver mucho crochet, flecos y gamuza. También cueros con tratamientos que parecen gastados o que tienen diferentes tonos”.

En accesorios, por ejemplo, detecta una fuerte innovación en el trabajo con cuero. “Están haciendo cosas muy interesantes con ese material y creo que se va a empezar a ver mucho más”, informó.

LAS MODAS QUE ESTÁN SOBREVALORADAS

La diseñadora La Vecchia Galán también habló de algunas tendencias que, en su opinión, están sobrevaloradas: “No me gustan mucho los jeans rotos o cuando los moños se usan de forma excesiva en toda la ropa”.

También cuestionó ciertos diseños de calzado que se volvieron virales: “Hay zapatillas con plataformas enormes que me parecen polémicas”. Para ella, la moda debe ser más personal que colectiva: “A veces parece que todos tenemos que usar lo mismo porque una marca lo hizo. Pero la moda es muy subjetiva”.

“UNA MARCA PROPIA”: EL SUEÑO DE LA DISEÑADORA ARGENTINA QUE YA TRIUNFA EN NUEVA YORK

Más allá de su presente en Nueva York, la diseñadora tiene claro su objetivo a largo plazo: “Me gustaría tener mi propia marca, con creaciones extrañas pero que sean usables. Lograr que mi concepto también sea comercial”.

Diseño exclusivo de la creativa Marcia La Vecchia Galán, la promesa de la moda argentina en Nueva York (Foto: Prensa).

Además, sueña con ver sus diseños en escenarios o alfombras rojas. “Me encantaría que artistas o músicos usen mi ropa en shows o premios”, confesó Marcia a Ciudad.

LA FAMOSA ARGENTINA QUE LE GUSTARÍA VESTIR: SUSANA GIMÉNEZ

Cuando se le pregunta por una celebridad argentina, no duda en mencionar a Susana Giménez. “Es icónica. Me encantaría vestirla”, respondió de inmediato y además destacó el trabajo del histórico diseñador Gino Bogani, famoso por sus vestidos para la televisión argentina.

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

“Siempre me gustaron mucho los vestidos que hacía para Juana Viale para sus programas. Tiene un trabajo muy interesante con el color”, dijo en el ida y vuelta y luego cerró: “Me encantaría vestir a alguien de Argentina porque es mi hogar”.

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