Durante su viaje familiar a Suiza, Valeria Mazza compartió en Instagram una serie de fotos donde se la ve disfrutando del invierno europeo. Lo que más llamó la atención fue su look: un abrigo puffer blanco que se convirtió rápidamente en inspiración de temporada.
El puffer blanco de Valeria Mazza: la prenda estrella del invierno
La modelo eligió un chaleco largo tipo puffer en tono blanco tiza. La prenda —ideal para temperaturas extremas— se caracteriza por:
- Silueta amplia y largo maxi, por debajo de la rodilla
- Cuello alto y capucha con detalle de piel (o efecto piel)
- Cierre frontal con cremalleras + botones a presión
- Matelaseado horizontal que aporta volumen y estructura
Cuánto cuesta la campera blanca de Valeria Mazza
El abrigo que luce Valeria Mazza es un modelo largo de la marca italiana Moncler, conocida por sus icónicos puffers premium.
- Precio estimado de un puffer largo de Moncler
- Modelos largos básicos: USD 2.300–2.700
- Con cuello de piel o shearling: USD 3.000–3.700