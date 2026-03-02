Durante su viaje familiar a Suiza, Valeria Mazza compartió en Instagram una serie de fotos donde se la ve disfrutando del invierno europeo. Lo que más llamó la atención fue su look: un abrigo puffer blanco que se convirtió rápidamente en inspiración de temporada.

El puffer blanco de Valeria Mazza: la prenda estrella del invierno

Valeria Mazza. Foto: Instagram valeriamazzaok

La modelo eligió un chaleco largo tipo puffer en tono blanco tiza. La prenda —ideal para temperaturas extremas— se caracteriza por:

Silueta amplia y largo maxi, por debajo de la rodilla

Cuello alto y capucha con detalle de piel (o efecto piel)

Cierre frontal con cremalleras + botones a presión

Matelaseado horizontal que aporta volumen y estructura

Cuánto cuesta la campera blanca de Valeria Mazza

El abrigo que luce Valeria Mazza es un modelo largo de la marca italiana Moncler, conocida por sus icónicos puffers premium.