Valeria Mazza volvió a ser el centro de todas las miradas en Punta del Este. Para asistir a La Huella con Alejandro Gravier, la empresaria y supermodelo se robó el protagonismo y dejó en claro por qué sigue siendo un ícono de estilo.

Según detalló Caras, La propuesta de Mazza combinó comodidad y sofisticación en partes iguales. Eligió un conjunto blanco total, con un crop top suelto de escote cerrado y pantalones amplios de tiro bajo, que aportaron frescura y movimiento.

Para completar el look, la presentadora sumó un poncho abierto en tono beige, de textura liviana. Los accesorios XL fueron el broche de oro del estilismo de Valeria Mazza.

Un collar largo de diseño simple pero llamativo, gafas de sol oscuras que sumaron contraste y funcionalidad, y aros discretos que equilibraron el conjunto. La cartera tejida con asa corta reforzó la estética natural y artesanal, integrándose perfectamente con el resto del look.



