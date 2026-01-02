Evangelina Anderson y Valeria Mazza fueron protagonistas de una noche glamorosa en Punta del Este, donde un grupo de figuras del espectáculo se reunió para despedir el 2025 con una exclusiva celebración. Sin embargo, lo que parecía un evento distendido terminó generando polémica en redes sociales por un gesto que no pasó inadvertido.

Hacia el final de la velada, ambas participaron de la clásica foto grupal. En ese momento, un invitado registró en video una breve secuencia que luego se viralizó: Valeria Mazza advirtió que Evangelina Anderson estaba posando justo delante suyo y se acercó para saludarla con un beso. Hasta ahí, todo parecía normal.

El detalle que encendió la controversia llegó segundos después. Al volver a su lugar, Mazza se tocó la cara de manera disimulada, un gesto mínimo que fue interpretado de distintas maneras una vez que el clip comenzó a circular en X, Instagram y TikTok.

Crédito: X

LAS REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

Las reacciones se multiplicaron rápidamente. Mientras algunos usuarios defendieron a Valeria y descartaron cualquier conflicto —“Fue ella la que se agachó para saludar, si hubiera tensión no lo hacía”— otros fueron más duros y hablaron de un supuesto desaire: “Se limpió, fue un desprecio”, “Qué gesto horrible”, escribieron. También hubo quienes relativizaron la situación y señalaron que podría haberse tratado simplemente de labial.