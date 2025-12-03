La discusión por los famosos que cobran para ir a programas televisivos quedó en el centro de la escena y ahora Valeria Mazza se metió en el tema y no dudó en diferenciarse de Carolina “Pampita” Ardohain.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini reveló en Otro día perdido, el programa que conduce por eltrece, que quisieron invitar a Pampita, pero que la modelo pidió un cachet en dólares para asistir.

El conductor no ocultó su sorpresa y lanzó un comentario que abrió una fuerte polémica: “Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para el gasista”, expresó el conductor, con su característico humor.

En medio del revuelo, Valeria Mazza fue consultada y dio su mirada sobre este tema: “Yo, en Argentina, jamás le he cobrado a la prensa”, atinó a decir, tal como se pudo ver en la cuenta de X (antes Twitter) @LaCritiok.

“Pero afuera es muy común que se cobre”, cerró la entrevistada en el evento de Los Personajes del Año que organiza todos los años la Revista Gente.

PAMPITA ROMPIÓ EL SILENCIO Y SE METIÓ EN LA POLÉMICA DE LA CHINA SUÁREZ

El escándalo por la fallida entrevista de Eugenia “la China” Suárez en Luzu TV sigue dando que hablar, y esta vez fue Pampita Ardohain quien decidió referirse al tema, aunque sin mencionar directamente a la actriz.

Con su estilo sereno pero firme, la conductora dejó en claro su postura frente a las polémicas mediáticas y los límites que mantiene al momento de dar notas.

Consultada por el tema en Los Profesionales de Siempre, Pampita fue categórica: “Yo no hablo de la madre de los hermanos de mis hijos, ya lo saben. Lo han intentado mucho tiempo, pero ya saben que no piso el palito con eso”, lanzó Pampita, dejando en claro que no está dispuesta a reabrir viejas heridas.

Sin embargo, cuando le preguntaron por la decisión de algunos invitados de bajarse de entrevistas, la modelo sorprendió con una respuesta: “Yo también soy exigente a la hora de pedir algo en las notas. No voy a todos lados, me cuido mucho a mí y a mi intimidad. Sé qué cosas quiero hablar y qué cosas no”, explicó.

Además, Pampita contó cómo maneja sus charlas con los periodistas y conductores: “Uno no le puede decir al conductor qué preguntar, pero hay temas de los que prefiero no hablar, son súper privados y no los hablo con todo el mundo. Son cosas que se hablan antes, se habla con el conductor. Hay ciertas reglas y códigos que se manejan”.

Finalmente, sobre la posibilidad de suspender una entrevista, la top fue tajante pero comprensiva: “Yo nunca me bajé de una nota a horas de que se transmita, pero podría pasar si siento que me van a fallar en algo que pedí, porque prefiero no exponerme”.