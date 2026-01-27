Susana Giménez rompió el silencio y confirmó lo que muchos esperaban: su regreso a la televisión está más cerca que nunca. En diálogo con el programa Puro Show, la diva respondió sin vueltas cuando le preguntaron si estará en la pantalla durante el Mundial.

Tras los rumores por el cambio de dueños de Telefé, finalmente Susana despejó todas las duda y dejó en claro que su vuelta será uno de los grandes eventos del año para la TV argentina nada más y nada menos que para la copa del mundo.

Susana Giménez habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Entonces te vemos en la tele en julio con el Mundial?”, le consultaron desde el programa matutino de eltrece que conducen Pampito y Matías Vázquez y ella, fiel a su estilo contestó sin vueltas: “Sí, claro que sí”.

SUSANA HABLÓ DE SU VÍNCULO CON MIGUEL ROMANO TRAS AÑOS DE DISTANCIAMIENTO

Además de hablar de su regreso a la televisión, Susana Giménez se refirió a su relación con su histórico peluquero Miguel Romano. Desde la emisión de eltrece le preguntaron: “¿Hablaste con Miguelito? El otro día lo vimos, estaba emocionado y me dijo que lo llamaste”.

Susana Giménez habló de Miguel Romano en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La conductora entonces respondió: “Sí, lo estoy llamando y ahora no me contesta”. Ante la repregunta sobre por qué no le atiende el teléfono, Susana fue sincera: “No sé por qué. No debe haber llegado todavía”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.