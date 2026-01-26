El amor fue más fuerte para Adrián Suar, quien se rindió a los brazos de Rocío Robles después de años de estar libre de compromisos tras su separación de Griselda Siciliani, la madre de Margarita.

La playa de Punta del Este fue el espacio que eligieron el Director de programación de eltrece y la periodista de ESPN para relajarse, y mostrarse juntos sin pruritos ante la cámara de Ciudad.

De hecho, se hospedaron en hotel top en el que compartieron la habitación, ya que si bien el rumor de romance explotó a mediados de junio, para ese entonces la relación ya llevarían casi un año juntos en secreto.

Adrián Suar y Rocío Robles, enamoradísimos en Punta del Este. (Crédito: RS Fotos)

Paz y tranquilidad para recargar las pilas

Con el objetivo de recargar las pilas, Adrián y Rocío comparten caminatas a orillas del mar y se meten a chapotear un ratito, pero sin animarse a los deportes náuticos.

Adrián Suar y Rocío Robles, enamoradísimos en Punta del Este. (Crédito: RS Fotos)

Por eso mismo, las imágenes fueron captadas en los camastros en donde intercambiaban miradas cómplices, risas, sonrisas y charlas pícaras.

Las fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

