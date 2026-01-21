La expectativa crece alrededor de Felicidades, la nueva película argentina que llegará a Netflix y que ya dio que hablar incluso antes de su estreno.

En las últimas horas se filtró la primera imagen del elenco completo, tomada durante una lectura de guion, y las redes explotaron: el proyecto reúne a figuras clave del cine y el teatro nacional bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

La película, protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y promete convertirse en una de las grandes apuestas de la plataforma para 2026.

Una adaptación esperada que salta del teatro al streaming

Felicidades es la versión cinematográfica de la exitosa obra teatral de Mariano Pensotti, que supo conquistar al público con una mezcla afilada de humor, incomodidad y tensión familiar.

La historia gira en torno a un cumpleaños que, lejos de ser una celebración ideal, se transforma en una noche caótica cuando la llegada inesperada de un médium destapa secretos, reproches y verdades incómodas en una casa que parece tener vida propia.

Foto: captura de pantalla de Instagram Álex de la Iglesia

La adaptación al cine mantiene ese espíritu corrosivo, pero lo potencia con el sello inconfundible de Álex de la Iglesia: exageración, grotesco y una mirada ácida sobre los vínculos humanos.

Un elenco de primer nivel para una comedia explosiva

Además de Suar y Siciliani, la película cuenta con un elenco coral que no pasa desapercibido: Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, con la participación especial de Diego Capusotto.

La foto filtrada —compartida en redes por el propio De la Iglesia— muestra al equipo reunido alrededor de la mesa de trabajo, en un clima distendido y cargado de entusiasmo, y confirma que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del cine argentino reciente.

La mirada de Álex de la Iglesia sobre Felicidades

“El concepto de felicidad siempre me interesó más como conflicto que como objetivo”, explicó el director sobre el proyecto. Según De la Iglesia, la historia retrata a una familia que intenta sostener una imagen perfecta mientras todo a su alrededor se desmorona. “La redención aparece de forma grotesca, cruel y muy divertida, porque el humor es el lenguaje más honesto que conozco”, señaló.

Griselda Siciliani, Adrián Suar y Álex de la Iglesia. Foto: Netflix Por: Marian Landet/ Netflix | Marian Landet/ Netflix

También destacó la química del elenco y el apoyo de la plataforma: “Es un lujo trabajar con este reparto. Gracias a Netflix por confiar en esta aventura que recién empieza”.

Adrián Suar y un impulso para la industria audiovisual

Para Adrián Suar, quien además de protagonista es productor ejecutivo, Felicidades representa algo más que una película. “Transformar esta obra en cine y hacerlo con un director como Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un impulso enorme para nuestra industria”, afirmó.

El actor también celebró el reencuentro con Griselda Siciliani y el respaldo de Netflix, que continúa apostando fuerte por producciones locales con proyección internacional.

Adrián Suar y Griselda Siciliani volverán a ser pareja en el teatro con el estreno de “Felicidades” (Foto: Prensa)

Felicidades, una de las grandes apuestas argentinas de Netflix

Rodada íntegramente en Buenos Aires y producida por Preludio, Felicidades marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con Netflix en una película argentina. Con un elenco estelar, una historia probada en teatro y una mirada autoral potente, todo indica que el film buscará destacarse dentro del catálogo de la plataforma.

Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, la filtración de la primera foto del elenco ya dejó en claro algo: Felicidades llega con la intención de incomodar, hacer reír y generar conversación. Y eso, en tiempos de streaming, no es poca cosa.