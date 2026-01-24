La venta de una propiedad ligada a Susana Giménez siempre despierta interés, pero en este caso el atractivo fue doble: no solo se trató de una operación cercana al millón de dólares, sino también de la despedida definitiva de un hogar asociado a una de las etapas más visibles y glamorosas de la vida de la diva.

Hacia fines de 2025, el histórico penthouse dúplex que perteneció a la conductora durante los años 90 cambió de manos y volvió a instalar su nombre en el centro de la escena inmobiliaria porteña.

El departamento está ubicado sobre la calle 3 de Febrero al 1900, frente a las Barrancas de Belgrano, una zona privilegiada por su combinación de verde, tranquilidad y cercanía al río. Allí, Susana Giménez vivió durante una década clave de su carrera y de su vida personal, alternando su estadía con su residencia en Barrio Parque.

En ese período, el inmueble fue testigo de una rutina atravesada por la exposición mediática, las reuniones sociales y una relación que ocupó innumerables titulares: la que mantuvo con Huberto Roviralta.

Cómo es la casa que vendió Susana Giménez: decoración ochentosa, vista al río y un precio millonario | Créditos: CARAS

ASÍ ES EL PENTHOUSE QUE VENDIÓ SUSANA GIMÉNEZ

La propiedad se desarrolla en los pisos 28 y 29 de una torre racionalista construida en la década del 80. Con una superficie cercana a los 400 metros cuadrados, el penthouse se distribuye en seis ambientes amplios, cuatro baños y generosas terrazas que se convierten en uno de sus mayores diferenciales.

Desde allí, la vista abierta al Río de la Plata domina el paisaje y aporta una sensación de amplitud difícil de replicar en otros sectores de la ciudad.

La altura y la orientación del dúplex permiten que la luz natural sea protagonista en cada uno de los espacios. Las terrazas, con visuales directas al verde de las barrancas y al horizonte del río, funcionan como una extensión natural de los ambientes principales.

En cuanto al diseño interior, la casa conserva una impronta muy marcada de los años 80 y 90. La cocina, de líneas más contemporáneas, contrasta con una decoración que remite al estilo clásico y sofisticado que caracterizó a Susana Giménez durante esa época.