La alfombra roja de los Oscar no solo marca el pulso del cine mundial, también anticipa tendencias en moda y joyería.

En la 98ª edición de los premios celebrada en Los Ángeles, una de las grandes protagonistas fue la joyería con diamantes cultivados en laboratorio, una propuesta que cada vez gana más espacio dentro del lujo contemporáneo.

En ese contexto, la marca de joyería Pandora acompañó a figuras de la industria cinematográfica con piezas especialmente diseñadas de su colección de diamantes creados en laboratorio, demostrando cómo esta tecnología se consolida como una alternativa sofisticada dentro de la alta joyería.

Foto: prensa

Un look que capturó todas las miradas

La actriz Odessa A’zion fue una de las presencias más comentadas de la noche. La intérprete llegó a la alfombra roja con un diseño de Valentino Alta Costura Primavera–Verano 2026: un conjunto negro de silueta fluida con bordados florales y mangas estructuradas que aportaban volumen y dramatismo.

Para acompañar el estilismo, A’zion eligió un impactante layering de collares de oro blanco de 14 quilates, compuesto por 148 piedras y un total de 54,95 quilates en diamantes cultivados en laboratorio. El conjunto generó un brillo delicado que caía sobre el escote profundo del diseño, logrando uno de los looks más elegantes de la noche.

Elegancia minimalista en clave contemporánea

Otra de las figuras que apostó por esta tendencia fue la diseñadora de vestuario Miyako Bellizzi, nominada al Oscar a Mejor Diseño de Vestuario por la película Marty Supreme.

Bellizzi eligió un vestido de líneas gráficas en rojo, negro y blanco que combinaba minimalismo con una estética moderna. Para completar el look incorporó piezas de joyería con diamantes cultivados en laboratorio: aros colgantes asimétricos, pulseras tipo tennis y anillos de la colección Era, logrando un equilibrio entre sofisticación y sutileza.

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Por qué los diamantes cultivados ganan protagonismo

Más allá de las celebridades, la presencia de estas piezas en la alfombra roja confirma una tendencia creciente en la industria del lujo: los diamantes cultivados en laboratorio se consolidan como una alternativa innovadora, tecnológica y responsable frente a los diamantes tradicionales.

Estos diamantes poseen las mismas características físicas, químicas y ópticas que los naturales, pero se producen mediante procesos controlados que replican las condiciones de formación en la Tierra. Por eso, cada vez más marcas y celebridades los eligen para eventos de alto perfil.

En una vidriera global como los Oscar, donde moda, cine y cultura se cruzan, la aparición de estas piezas refuerza la idea de que la joyería del futuro combina lujo, diseño y nuevas tecnologías.

La alfombra roja volvió a demostrar que el brillo sigue siendo protagonista, aunque ahora con una mirada más contemporánea. Y los diamantes cultivados en laboratorio parecen haber encontrado su lugar definitivo entre las tendencias que definen la nueva era del glamour.