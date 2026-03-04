Susana Giménez volvió al país después de pasar un mes en España y no tardó en llamar la atención de todos con su aspecto rejuvenecido. La diva, que viajó a Madrid para celebrar su cumpleaños número 82, aprovechó la estadía para someterse a un tratamiento que, según cuentan, es furor entre las celebridades internacionales.

El regreso de Susana fue con todo: lo primero que hizo fue reencontrarse con amigos en un asado, donde se la vio espléndida y con una energía renovada. Las imágenes del encuentro no tardaron en viralizarse y muchos se preguntaron cuál es el secreto detrás de su transformación.

Susana Giménez (Fotos: capturas América TV)

Yanina Latorre aseguró en SQP que Susana “hizo un tratamiento de un mes” en una clínica exclusiva de la capital española. “No fue estético, es de bienestar, porque ella se operó las caderas”, explicó la panelista, dejando en claro que la diva buscó mejorar su calidad de vida y aliviar los dolores que la aquejan desde hace tiempo.

SUSANA GIMÉNEZ SE TOMÓ UN MES DE VACACIONES EN MADRID PARA HACER UN SORPRENDENTE TRATAMIENTO REJUVENECEDOR

Latorre fue más allá y contó que en Madrid hay “una máquina nueva” que está revolucionando el mundo del bienestar. “Vas todos los días durante un mes, se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva. Espléndida y que no le duele nada”, detalló, entusiasmada con la posibilidad de probarla ella misma.

Según Yanina, Susana eligió esta clínica porque en la Argentina ya se realiza tratamientos para el dolor, pero en Madrid encontró una opción diferente, a la que asisten “los mega”, en referencia a figuras internacionales que buscan resultados efectivos y rápidos.

Después del tratamiento, la conductora apareció en videos y fotos luciendo radiante, incluso en traje de baño. “Apareció una Susana Giménez divina… en traje de baño y está impecable”, remarcó Latorre, sorprendida por el cambio.

