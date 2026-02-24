El fanatismo por Susana Giménez trasciende largamente los límites de la televisión y se convierte, desde hace décadas, en una verdadera devoción popular. Ícono indiscutido del espectáculo argentino, la conductora conquistó a generaciones con su personalidad, su humor y su estilo inconfundible. Sin embargo, en las últimas horas, volvió a quedar en evidencia hasta dónde puede llegar la pasión de sus fans.

Todo ocurrió durante su reciente viaje por España, cuando un hombre la interceptó en la puerta de un lugar con un único objetivo: mostrarle el tatuaje que lleva en su honor. Sin dudarlo, levantó el pantalón y dejó ver su pierna, donde tenía tatuado el rostro de Susana en un diseño hiperrealista, con su clásica melena rubia y su sonrisa.

La reacción de la conductora fue inmediata y absolutamente genuina: “¡Dios mío, no lo puedo creer! Es una genialidad”, exclamó entre risas, visiblemente sorprendida por el nivel de detalle del retrato.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@gimenezsuok)

El fanático le contó que se había hecho el tatuaje en Argentina y que lo llevaba desde hacía varios años. Intrigada, Susana quiso saber más y le preguntó cuánto tiempo había pasado desde entonces. “Hace cinco años”, respondió él, orgulloso de su decisión.

El momento fue registrado en video y compartido por la propia Susana en su cuenta de Instagram, donde rápidamente se volvió viral y cosechó miles de reproducciones y comentarios.

Susana Giménez: “¡Dios mío, no lo puedo creer! Es una genialidad”.

SUSANA GIMÉNEZ DESCARTÓ A LA CHINA SUÁREZ PARA SU SERIE BIOGRÁFICA CON UNA FRASE LETAL: “JAMÁS”

La expectativa por la serie biográfica de Susana Giménez crece día a día y la propia diva no dudó en sumar definiciones contundentes sobre cómo imagina el casting de la ficción que repasará su vida.

En una entrevista con Puro Show, Susana habló por primera vez sin rodeos sobre la posibilidad de que Eugenia “la China” Suárez la interprete, y la respuesta fue lapidaria.

Consultada inicialmente sobre si había hablado con Moria Casán, quien también está por estrenar su propia bioserie, Susana fue tajante: “No, no, no, no, no, no, no hablamos”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero el momento más filoso llegó enseguida con la pregunta inevitable: “¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”, le consultaron. Y Susana no dejó lugar a interpretaciones: “No, jamás. No, no tiene physique du rôle tampoco”.

Con esa frase, la conductora descartó por completo a la actriz de Casi Ángeles, dejando en claro que, para ella, no hay ni parecido físico ni esencia que encaje con su figura.

¡Clarito!