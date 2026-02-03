Susana Giménez está en Madrid, ciudad que eligió para celebrar su cumpleaños y pasar una larga temporada en Europa.

En las últimas horas se conocieron detalles hasta ahora desconocidos sobre el hotel en el que se hospeda y la cifra millonaria que estaría pagando por su alojamiento.

La información se dio a conocer en “Mitre Live”, donde el periodista español Roberto Antolín conversó con Juan Etchegoyen y reveló que Susana Giménez festejó su cumpleaños en un restaurante italiano y luego en una salida con Ricardo Darín; además decidió instalarse durante un mes completo en uno de los hoteles más exclusivos de la capital española.

Susana Giménez mostró con quién pasó su cumpleaños en Madrid: no estuvo con sus nietos ni su hija | Créditos: Instagram

CUÁNTO GASTÓ SUSANA GIMÉNEZ EN MADRID

Según contó Antolín, Susana se encuentra alojada en una suite del histórico Hotel Palace, un ícono del lujo madrileño. Allí permanecería durante aproximadamente 30 días y, por esa estadía, estaría desembolsando nada menos que 40 mil euros.

La fachada del Palace Hotel. Foto: Instagram thepalacemadrid

El cronista remarcó que no se trata de ningún canje y que la conductora paga de su propio bolsillo por la habitación, que describió como “espectacular” y una de las más exclusivas del establecimiento.

Pero el viaje no sería solo por placer. De acuerdo a la información compartida en el programa, la conductora aprovechó su paso por España para realizarse distintos retoques estéticos.

Entre ellos, mencionaron un lifting facial y aplicaciones de botox, tratamientos que se haría en el mismo centro donde se atienden figuras internacionales como Sebastián Yatra. En este caso, sí habría acuerdos de canje con los profesionales, algo habitual en el mundo del espectáculo.