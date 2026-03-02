Fiel a su estilo, Marley protagonizó un blooper en Desayuno Americano. El conductor le dio un móvil a Pamela David y terminó contando una infidencia sobre Susana Giménez sin querer.

En enero, la diva había viajado a España para celebrar su cumpleaños, pasear y realizarse un tratamiento en las rodillas, antes de volver a trabajar de la mano de Telefe en el Mundial.

En ese marco, Pamela le preguntó a Marley: “Recién vimos un pedacito del cumple de Mirtha. ¿Este año al cumple de Susana no fuiste?”.

Y el conductor respondió, revelando que la conductora ya está en el país: “No, esta vez no fui porque Susana acaba de volver. Ayer hablamos y mañana como con ella”.

La infidencia de Marley sobre Susana Giménez en vivo: el dato que reveló sin su permiso

Haciendo honor a su profesión, Luis Bremer acotó: “¡Pará! Es un último momento. No sabíamos que había vuelto. ¡Volvió Susana de Madrid! Decían que se iba a quedar un mes y medio”.

Sin contener la risa, Marley reaccionó: “Ay, no sé, no sé si no se podía decir, pero ya volvió”.

Y cerró el inesperado momento televisivo con otro dato de color: “Mañana ceno con ella, con Ricardo Montaner, con La Negra Vernaci, con la bebita… Va a estar muy divertido”.