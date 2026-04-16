Momentos de máxima tensión se vivieron en la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando efectivos de la Policía Federal se presentaron en los estudios para notificar a Jessica Maciel.

El operativo se realizó cerca de las 13 horas, cuando los agentes llegaron a las inmediaciones del canal para hacerle llegar una notificación judicial a la jugadora, de 47 años y oriunda de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

Semanas atrás, La Maciel fue acusada de explotación sexual a menores de edad.

La Maciel en la casa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Cómo fue la notificación a Jessica Maciel dentro de Gran Hermano

Según confirmó Laura Ubfal, panelista del programa, la notificación llegó a Telefe y el procedimiento fue rápido: “Solo tiene que firmar. No romperá aislamiento. Se le acerca el papel al Confesionario, firma y listo. Ya pasó otras veces”, detalló en su cuenta oficial de X.

De esta manera, la producción evitó que Maciel rompiera el aislamiento, pero la situación generó un fuerte revuelo.

La policía notificó a La Maciel en Gran Hermano. Captura: A la tarde / América TV

De qué se la acusa a Jessica Maciel

La denuncia contra Maciel salió a la luz a fines de marzo, cuando 17 jóvenes trans presentaron sus testimonios ante la Asociación Civil Madres Víctimas. El caso está caratulado como “averiguación de ilícito” y, según explicó Ángel de Brito en LAM (América TV), “no hay nada confirmado, está en instancia de denuncia”.

La policía notificó a La Maciel en Gran Hermano. Captura: A la tarde / América TV

El escrito judicial detalla que una joven trans relató situaciones de explotación sexual y regenteo en la zona de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Con el correr de las horas, más víctimas se sumaron a la denuncia, señalando a Maciel como la persona que las explotaba cuando ejercían la prostitución sobre la Ruta 8.

Los testimonios de las denunciantes y el supuesto modus operandi de La Maciel

La Maciel en la casa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Según los relatos, Maciel convocaba a las jóvenes a su casa particular y las presentaba ante otras mujeres trans con más experiencia. “La Maciel les hacía la veña para pararse en la ruta entre los hoteles El Mesidor y Marylin y debían pagarle una suma de dinero, todas las noches. Todas las chicas son trans y menores”, agregó De Brito.

Las denunciantes aseguraron que, si no le pagaban el dinero acordado, Maciel llegaba en su vehículo junto a su grupo y exigía el pago. Si intentaban escapar, “eran acorraladas con palos, fierros y piedras de gran tamaño”, llegando incluso a ser encerradas y agredidas físicamente, lo que habría provocado desvanecimientos y hospitalizaciones.

Además, las víctimas señalaron que la participante de Gran Hermano habría realizado denuncias falsas contra quienes la exponían ante la Justicia y que instaba a su entorno a presentarse como víctimas de quienes se le oponían.

Qué dice la presentación judicial

El escrito presentado ante la Justicia indica que Maciel dejó de operar en la Ruta 8 en 2021, pero seguiría vinculada a un entorno de menores a quienes orientaría o “coachearía”, y que la tendrían como una referente.

“La denunciada exigía la permanencia en su domicilio, promoción y explotación de la prostitución ajena, pese a haber lucrado para generar grave daño en la salud mental a menores de edad al introducirles aceite industrial”, concluye el documento judicial.

La causa sigue en etapa de investigación y, por el momento, Jessica Maciel solo fue notificada y no rompió el aislamiento del reality.