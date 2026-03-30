La denuncia contra Jessica La Maciel en la justicia federal de San Martín de un grupo de chicas trans, algunas menores de edad, sobre que la participante de Gran Hermano Generación Dorada “las obligaba a prostituirse”, motorizó que Alejandro Cipolla salga a defenderla.

“Ella hacía las denuncias de todo lo que hoy la están acusando. Inclusive en el año 2018 la intentaron matar, tiene varias puñaladas en la espalda”, arrancó el abogado contundente.

El planteo se realizó en base al testimonio de 17 personas que reunió una ONG a cargo de Margarita Meira, y Cipolla desestimó: “Quieren su minuto de fama”.

“Tenemos prueba de sobra para voltear la causa, si es que se inicia. La denuncia se inició por un video de Tiktok me pareció endeble y poco seria”, desafió.

Cómo se defendería La Maciel

Designado como abogado de La Maciel por la pareja, para poder ejercer su defensa Alejandro Cipolla admitió que debería ingresar a la casa “tipo cápsula” para tener la entrevista con su clienta, ponerla en conocimiento y que acepte su patrocinio con su firma.

Por otra parte, Jessica Maciel podría hasta ser convocada a dar declaración indagatoria ante un fiscal o un juez...